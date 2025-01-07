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Ziyaret sonunda öğrencilere kitap sevgisini aşılamanın önemine dikkat çeken kütüphane yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocukların bilgiye olan ilgisini artırdığını belirtti.

Etkinliğin son bölümünde, Kommagene Kültür Merkezi’nde 3 boyutlu sinevizyon gösterisiyle Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Çocuklar, şehirlerinin tarihi mirasını eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.

Adıyaman’ın Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtıldı

Çocuk bölümü ziyaretinde, öğrenciler için etkileşimli masal okuma etkinliği düzenlendi. Çocuklar, seçtikleri masalların büyülü dünyasına yolculuk yaparken keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, atölye çalışmalarıyla kütüphane kullanımı konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Etkileşimli Masal Okuma ve Atölye Çalışmaları

Ziyarette öğrencilere, kütüphanenin işleyişi, kitapların düzeni ve okuma alışkanlığının önemi hakkında bilgi verildi. Kütüphane yetkilileri tarafından gerçekleştirilen söyleşide, kitapların çocukların hayal gücüne ve öğrenme süreçlerine katkısı vurgulandı.

Kütüphane Oryantasyonu ve Söyleşi Düzenlendi

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