Erken Tanı, Başarı Oranını Artırıyor

Ünye Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Toomaj Janfada, doğal yollarla gebelik elde edememenin farklı nedenlere dayanabileceğini belirtti. Dr. Janfada, kadınlarda hormonal bozukluklar, yumurtlama problemleri veya tüplerle ilgili sorunlar, erkeklerde ise sperm sayısı ve kalitesiyle ilgili problemler gibi durumların en sık rastlanan sebepler olduğunu vurguladı.

“Bir yıldan uzun süre düzenli ilişkiye rağmen gebelik gerçekleşmiyorsa, mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken tanı, tedavi sürecindeki başarı oranını artırır” dedi.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri Büyük Fark Yaratıyor

Dr. Janfada, sağlıklı bir yaşam tarzının üreme sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu önerilerde bulundu:

Zararlı Alışkanlıkların Bırakılması: Sigara ve alkol tüketimi, üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Düzenli Egzersiz ve Dengeli Beslenme: Sağlıklı bir vücut, gebelik şansını artırır. Özellikle folik asit, çinko ve D vitamini gibi takviyelerin önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Stres Yönetimi: Yüksek stres seviyelerinin hormon dengesini bozabileceğini belirten Dr. Janfada, stres yönetiminin kritik olduğunu vurguladı.

Tıbbi Tedavi Yöntemleriyle Umut Var

Yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olmadığı durumlarda, modern tıp devreye giriyor. Dr. Janfada, çiftlere sunulan tıbbi tedavi yöntemlerini şu şekilde sıraladı:

İlaç Tedavileri: Yumurtlamayı destekleyen ilaçlar, kadınların gebelik şansını artırabilir.

Aşılama (IUI): Laboratuvar ortamında hazırlanan spermin rahim içine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilen bu yöntem, etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Tüp Bebek (IVF): Yumurta ve spermin laboratuvar ortamında döllenmesiyle uygulanan tüp bebek yöntemi, birçok çiftin tercihi oluyor.

Cerrahi Müdahaleler: Miyom veya tüp tıkanıklığı gibi yapısal sorunların çözümü için cerrahi müdahaleler kullanılabiliyor.

Psikolojik Destek ve Alternatif Yöntemler

Dr. Janfada, tıbbi tedavilerin yanı sıra psikolojik desteğin ve alternatif yöntemlerin önemine de dikkat çekti. Akupunktur ve yoga gibi tamamlayıcı uygulamaların zihni ve bedeni rahatlatıcı etkileriyle üreme sağlığını olumlu etkileyebileceğini belirtti. Çiftlerin birbirine destek olmasının ve gerektiğinde profesyonel psikolojik yardım almasının süreçte büyük fayda sağladığını söyledi.

"Hayallerinizi Ertelemeyin"

Dr. Janfada, bebek sahibi olma sürecinde olan çiftlere şu mesajı verdi:

“Her yeni gün umutla doludur. Tıbbi gelişmeler, uzman desteği ve doğru adımlarla hayallerinize ulaşmanız mümkün. Bu süreçte yalnız olmadığınızı bilmek ve doğru rehberlikle ilerlemek, sizin en büyük gücünüz olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.”

Kaynak : PHA