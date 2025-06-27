“Nar ve tütün üretiminde zirvedeyiz ama yatırım göremiyoruz”

CHP’li Ertan, Samsat’ın nar ve tütün üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer almasına rağmen bu ürünlerin işlenebileceği hiçbir tesisin ilçeye kazandırılmadığını belirterek, “Bugüne dek ne bir nar işleme tesisi, ne bir meyve suyu fabrikası, ne de bir tütün işleme merkeziyle buluşabildik. Bu yatırımlar Samsat’ın ekonomik gelişimi için hayati önemdedir” dedi.

“Suyla iç içeyiz ama sulama altyapımız yetersiz”

Samsat’ın tarımsal potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini vurgulayan Ertan, şöyle konuştu:

“Suyla iç içe bir coğrafyada olmamıza rağmen, hâlâ yeterli sulama altyapısı kurulmamış durumda. Samsat Ovası’nda on binlerce dönüm tarla susuzluktan çatlamış durumda. Bu durum, ilçemizdeki tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır.”

"Zipline dışında hizmet üretilemedi"

AK Parti Samsat İlçe Teşkilatı ve ilçe belediyesinin çalışmalardan uzak kaldığını savunan Ertan, “Tek icraat olarak bir Zipline projesi gösteriliyor. Ancak halk, geçim derdine düşmüşken bu projeyle övünmek samimiyetsizliktir. Samsat Belediyesi ve AKP ilçe teşkilatı, sorun çözmek yerine Adıyaman Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Tutdere’ye laf yetiştirmekle vakit kaybediyor” ifadelerini kullandı.

"Tutdere, külliye masraflarını cebinden ödedi"

Adıyaman Belediyesi'nin Safvan Bin Muattal Külliyesi’nde yaptığı temizlik ve bakım çalışmalarının siyasi tartışma konusu yapılmasını da eleştiren Ertan, Başkan Tutdere’nin caminin elektrik borcunu şahsi bütçesinden karşıladığını hatırlattı.

“Samsat halkı hizmet bekliyor”

Açıklamasının sonunda, Samsat halkının artık somut hizmetler görmek istediğini belirten Ertan, şu mesajı verdi:

“Samsat halkı, artık laf değil icraat beklemektedir. Hizmet üretmek yerine, bu hizmetlerin önünü kesmeye çalışanları kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Samsat’ta yapılan her olumlu işin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA