“Keleş’in Konağı’nda turizm yazarlarıyla harfana gecesi düzenlendi”

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Keleş’in Konağı’nda gerçekleşen programda “harfana gecesi” konseptiyle yerel kültür ön plana çıkarıldı. Geceye ulusal televizyon temsilcileri, turizm yazarları ve ajans yetkilileri de katıldı.

Yelken: “Adıyaman’ın destilasyonları doğru mecralarda anlatılmalı”

Programda konuşan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, yürütülen tanıtım çalışmalarının önemine dikkat çekti:

“Bugün güzel Adıyaman’ımıza çok kıymetli misafirlerimiz var. Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı tarafından organize edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu program kapsamında birçok yazılı ve görsel medya temsilcisi ilimizde bulunmakta.”

Yelken, programın sadece yerel tanıtıma değil, ulusal düzeyde destinasyon anlatımına da katkı sunduğunu belirtti:

“Özellikle tanıtım noktasında destinasyonlarımızı anlatacak mecralar lazımdı. Bu anlamda ajans bize önemli bir imkân sundu. Dün Nemrut Dağı’ndaydık, bugün Kızılin Kanyonu’nu gezdik, şimdi de Keleş’in Konağı’nda harfana gecesindeyiz. Çok güzel bir atmosfer. Katılım gösteren tüm konuklarımıza ve emeği geçen Harfane grubumuza teşekkür ediyoruz.”

“Harfana gecesi Adıyaman kültürünün vazgeçilmezidir”

Mehmet Yelken, harfana gecesinin Adıyaman kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu deneyimi tüm ziyaretçilere önerdi:

“Adıyaman’a gelecek olan misafirlerimizin mutlaka bir harfana gecesine katılmalarını öneriyorum. Adıyaman’ın kültürünü ve misafirperverliğini doğrudan hissettikleri çok özel bir deneyim olacaktır. Herkesi Adıyaman’a bekliyoruz.”

Tanıtım etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli lokasyonlarda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak : PHA