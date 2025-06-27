Grup adına açıklamalarda bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, hükümet ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında süren Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinde sunulan zam teklifinin beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

“Yüzde 50 zam, 1800 TL taban ücret ve kıdem zammı istedik”

Köse, basın açıklamasında şunları söyledi:

“Bizler HAK-İŞ’li emekçiler olarak, aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettik. Ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1.800 TL’ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında fark yaratılması için kıdem zammının eklenmesini ve birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik.”

Ancak TÜHİS tarafından sunulan teklifin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirten Köse, “İlk beş ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 15’e ulaşmışken, önerilen zam daha cebimize girmeden erimiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu teklifi müzakere etmeyi dahi uygun bulmuyoruz”

Sendika olarak TÜHİS’in mevcut teklifini kabul etmediklerini vurgulayan Köse, HAK-İŞ Konfederasyonu’nun süreci yakından takip ettiğini belirtti:

“TÜHİS’in teklifinin biz emekçilerin geçim koşullarını karşılamadığını düşünüyoruz. HAK-İŞ olarak bu teklifi bu haliyle müzakere etmeyi uygun bulmadığımızı açıkça ifade ediyoruz.”

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı. Sendika yetkilileri, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlilik sürecini genişleteceklerini belirtti.

Kaynak : PHA