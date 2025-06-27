15 branşta aynı gün randevu mümkün

Bakanlık ve hastane yönetimi tarafından randevu süreçlerinin günlük olarak takip edildiğini kaydeden Başhekim Turgut, birçok branşta hızlı erişimin sağlandığını ifade etti. Güncel verilere göre:

15 branşta aynı gün içinde randevu alınıp muayene olunabiliyor.

Kalp Damar Cerrahisi ve Plastik Cerrahi branşlarında randevu süresi 2 gün.

Dahiliye, Ortopedi, Beyin Cerrahisi, Nöroloji ve Çocuk Cerrahisi branşlarında ise randevular 4 gün içinde alınabiliyor.

Bazı branşlarda bekleme süresi daha uzun

Başhekim Turgut, Göz Hastalıkları, Cildiye, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Romatoloji, Çocuk Nörolojisi ve Gastroenteroloji gibi branşlarda randevu sürelerinin 5 gün ve üzerine çıkabildiğini belirtti. Bu alanlarda iyileştirme çalışmaları ve ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü aktaran Turgut, vatandaşlardan bu süreçte sabır ve anlayış beklediklerini ifade etti.

“Daha hızlı ve daha erişilebilir bir sağlık sistemi için çalışıyoruz” diyen Turgut, vatandaşlara teşekkür ederek “Sağlıkla kalın” mesajı verdi.

Kaynak : PHA