'Yaz Kur’an kurslarımız başladı, tüm çocuklarımızı bekliyoruz'

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, bu kapsamda yaptığı açıklamada, 4 ila 22 yaş arasındaki tüm çocuk ve gençleri yaz Kur’an kurslarına davet etti. Haliloğlu, kursların haftada beş gün, günde dört saat olarak planlandığını belirtti.

4 yaşından 22 yaşına kadar her yaş grubuna özel eğitim

Yıl boyunca devam eden 4-6 yaş Kur’an kurslarının yaz döneminde de süreceğini belirten İl Müftüsü Haliloğlu, “Bu yaz, 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklarımıza 7 hafta boyunca özel bir program uygulayacağız. Ayrıca 7 yaşından 22 yaşına kadar olan çocuklarımızı cinsiyetlerine, yaş gruplarına ve bilgi seviyelerine göre sınıflandırarak temel dini bilgiler ve Kur’an-ı Kerim eğitimi vereceğiz” dedi.

Kur’an eğitimi ve sosyal faaliyet bir arada

Haliloğlu, Kur’an-ı Kerim okumayı bilen öğrencilere pratik yapma imkânı da sunulacağını belirtti. Kurslar boyunca temel dini bilgilerin yanı sıra değerler eğitimi de verileceğini ifade eden Haliloğlu, çocuklara yönelik sosyal ve sportif etkinliklerin de programda yer alacağını söyledi.

‘Camiler çocuk sesleriyle şenlenecek’

“Camilerimizde ve Kur’an kurslarımızda tüm evlatlarımıza kapılarımız açık” diyen Haliloğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz Kur’an kurslarımızda yavrularımızın hem dini bilgilerini artırmalarını hem de güzel bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz. Camilerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini istiyoruz. Tüm ailelerimizi çocuklarını bu kurslara yönlendirmeye davet ediyoruz.”

Kaynak : PHA