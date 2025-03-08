Heyetin Başında Ali Mahir Başarır ve Burhanettin Bulut Var

CHP’nin oluşturduğu heyet, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığında Gaziantep, Adana, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul ve Hatay’dan milletvekillerinin yanı sıra önceki dönem milletvekilleri ile birlikte bölgeye gidecek.

Heyette yer alan isimler şu şekilde:

Gaziantep Milletvekilleri: Hasan Öztürkmen, Melih Meriç

Adana Milletvekilleri: Bilal Bilici, Müzeyyen Şevkin

Mersin Milletvekilleri: Gülcan Kış, Talat Dinçer

Şanlıurfa Milletvekili: Mahmut Tanal

İstanbul Milletvekili: Cemal Enginyurt

Hatay Milletvekilleri: Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, Mehmet Güzelmansur

Önceki dönem milletvekilleri: Alpay Antmen, Cengiz Gökçel

CHP Heyeti Sınırın Sıfır Noktasında Açıklama Yapacak

Heyet, Hatay’daki çatışmalardan etkilenen vatandaşlarla görüşerek kaygı ve taleplerini dinleyecek, ardından Suriye sınırına giderek gelişmelere ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunacak. Hazırlanacak rapor, CHP Genel Merkezi’ne sunulacak ve Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere yönelik atması gereken adımlara ilişkin öneriler içerecek.

CHP’den Uluslararası Topluma Çağrı: “Sessiz Kalmak, İnsanlığa Karşı Suçtur”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yaşanan çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

“Suriye’de dün yapılan yanlışlar, bugün acı olarak karşımıza çıkıyor” diyen Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de çatışmaların yeniden alevlenmesi ve artan sivil kayıplar, uluslararası toplumun da sorumluluğundadır. Acil olarak devreye girilmelidir. Özellikle Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelik şiddet ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur."

Zeybek, Türkiye’nin bu süreçte daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, “İktidarın yanıltıcı söylemleri ve yetersiz politikaları, Suriye halkına gereken desteğin verilmesini engellemektedir” dedi.

"Türkiye, Şam Yönetimiyle Görüşmeli ve Barış İçin Adım Atmalıdır"

Türkiye’nin, Suriye’deki istikrarın sağlanması için Şam yönetimiyle doğrudan temas kurması gerektiğini belirten CHP’li Zeybek, hükümete çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sivillerin korunması için acil adımlar atmalı, Şam yönetimiyle yapılacak görüşmelerde somut sonuçlar almalı ve uluslararası toplumla işbirliği yaparak kalıcı bir barış için çalışmalıdır. Bu sessiz katliamı görmezden gelemeyiz!"

CHP, Suriye’de yaşanan gelişmelerin sadece bölgeyi değil, Türkiye’yi de doğrudan etkilediğini vurgularken, geçmişte terör örgütlerine verilen desteğin bugünkü kaosun nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

"Dünün eli kanlı terör örgütlerini destekleyen politikalar, bugünün acılarının temel sebeplerindendir. İnsanlık onurunu korumak hepimizin görevidir" diyen Zeybek, Suriye’de barışın sağlanması için Türkiye’nin proaktif bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

CHP’nin Bölgedeki Çalışmaları Devam Edecek

CHP heyeti, Hatay’daki temaslarının ardından hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşacak ve Suriye’deki gelişmeler konusunda uluslararası platformlarda Türkiye’nin daha aktif bir tutum sergilemesi için girişimlerde bulunacak.

Kaynak : PHA