"Suriye’deki Çatışmalar Bölgeyi Tehdit Ediyor"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arıkan, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin sadece Suriye için değil, tüm bölge açısından endişe verici olduğunu belirtti.

"Biz Saadet Partisi olarak en başından beri Suriye’nin üniter yapısının korunmasını ve ülke içinde bir an evvel istikrar ve güvenliğin sağlanmasını savunduk. Çünkü her türlü kaos ve çatışma ortamı, Suriye halkının değil, başta İsrail olmak üzere Suriye üzerinden yeni işgal planları yapanların ekmeğine yağ sürer. Buna fırsat verilmemelidir", ifadelerini kullanan Arıkan, bölgede süregelen çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

"Demokratik Bir Suriye İçin Çalışmalar Hızlandırılmalı"

Suriye’de istikrarın sağlanması için müzakere sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Arıkan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bütün toplum kesimlerinin temsil imkanı bulduğu demokratik bir Suriye için çalışmalar bir an evvel hızlandırılmalıdır. Çatışma süreci değil, çalışma süreci teşvik edilmelidir. Türkiye, bu noktada öncü bir rol üstlenmelidir. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı da devreye girerek barış sürecine aktif katkı sağlamalıdır."

"Aksi Takdirde Bölge İçin Yeni Bir Hayal Kırıklığı Kaçınılmaz"

Bölgedeki istikrarsızlığın sürmesi halinde yalnızca Suriye’nin değil, tüm Ortadoğu’nun bundan zarar göreceğini belirten Arıkan, "Aksi takdirde barış ve istikrar umutları sadece Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir hayal kırıklığına dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan’ın açıklamaları, Türkiye’nin Suriye politikasında barışçıl çözümler üretmesi gerektiği yönünde bir çağrı niteliğinde olurken, İslam dünyasının bu süreçte daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğine dair mesajlar içeriyor.

Kaynak : PHA