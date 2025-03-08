"Hodri meydan! Senin bana yaşatmaya çalıştığın korkuya boyun eğmeyeceğim. Bize yenilgiyi öğretemeyeceksin! Dört kere yaşattığım gibi beşinci ve son yenilgiyi tadacak ve evine gideceksin" diyen İmamoğlu, iktidara karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

“Korkmadım, Korkmuyorum, Korkmayacağım”

Son günlerde CHP’li belediyelere ve yöneticilere yönelik açılan soruşturmalara dikkat çeken İmamoğlu, "İktidar, zalimliğine yeni bir sayfa ekledi" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dün öğrendim ki, aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Aralarında tanımadıklarım da var. Herhalde selam verdim diye ya da geçerken bana dokundu diye onları da yaktılar. Her geçen gün, her saat bana ve arkadaşlarıma yeni bir saldırı uyduruyorlar."

"Ama sanıyorlar ki korkarız! Sanıyorlar ki malına, mülküne el koyarlarsa susarız. Sanıyorlar ki bizi yıldırabilirler! Bilmiyorlar ki biz sırtını milletine dayayan insanlarız. Korkmadım, korkmuyorum, korkmayacağım! Önce Allah’a, sonra milletime güveniyorum. Kumpaslarla, entrikalarla, fitne ve fesatla kurdukları oyunu başlarına yıkacağız!"

“Ey İlgili Şahıs, Gerçeklerden Kaçamazsın!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan hitap eden İmamoğlu, meydan okudu:

"Ey ilgili şahıs! O biliyor kendini. Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler seni kovalıyor, gerçekler senin peşinde. Bir yere kadar kaçabilirsin ama kurtulamazsın!"

"Sanıyor ki ben sineceğim, korkup kaçacağım. Ey ilgili şahıs… Sana kötü bir haberim var. Rüyalarından çıkmayacağım! Korkmayacağım, sinmeyeceğim. Şunu da iyi bil: Senin savcıların, senin medyan, senin baskı aygıtların benim yolumu kesemeyecek. Ben, bu milletin verdiği yetkiyle, milletin iradesiyle buradayım ve buraya geldim!"

"Mertsen, yiğitsen, gel karşıma çık! Gel, herkesin gözü önünde tartışalım. Gel, tüm Türkiye izlesin! TRT canlı yayınlasın, 86 milyon yurttaş her şeyi duysun! Bütün belgeleri ortaya koyalım, her şeyi açıkça konuşalım. Ama yapamazsın, çünkü senin cesaretin yok!"

"Atı Alan Üsküdar'ı Geçti, Senin Dönemin Bitti!"

İmamoğlu, Erdoğan’ın iktidar döneminin sona erdiğini belirterek, "Kusura bakma Erdoğan. Atı alan Üsküdar’ı geçti, senin dönemin bitti!" dedi.

"Millet, senin alicengiz oyunlarından bıktı! Derdin benim adaylığımı engellemek, farkındayım. Korkuyorsun! Korkuyorsun çünkü sandık yaklaşıyor, korkuyorsun çünkü milletin iradesi senin oyunlarını bozacak!"

"Ne yapsan nafile! O sandık gelecek, millet seni o sandıkta evine gönderecek! 23 Mart'ta önce CHP’liler ayağa kalkacak. Sonra bu umut dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. Bir avuç insan kaybedecek, Türkiye kazanacak!"

"Milletin Demokrasi Tokadını Yiyeceksin!"

İmamoğlu, iktidarın kendisine ve belediyelere yönelik baskılarının asıl amacının 2028 seçimlerinde rakipsiz bir yarış yaratmak olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben biliyorum, millet de biliyor ne yapmak istediğinizi! Ekrem İmamoğlu olmadan seçime girmek istiyorsunuz. Ama çok korkuyorsun! Korkuyor. Çünkü biliyor ki o sandıkta yine karşısında olacağım!"

"Ve unutma! O sandık geldiğinde milletin demokrasi tokadını yiyeceksin! Çünkü millet seni görüyor, tanıyor, neyin peşinde olduğunu biliyor. Ne yapsan nafile! O sandık gelecek, millet seni o sandıkta evine gönderecek!"

"Cesaretiniz Varsa Karşıma Çıkın!"

CHP'nin ön seçim sürecine dair mesajlar da veren İmamoğlu, partililere 23 Mart’ta sandık başına gitme çağrısı yaptı:

"Cesaretiniz varsa karşıma çıkın! 23 Mart’ta önce CHP’liler ayağa kalkacak. Sonra bu umut dalga dalga büyüyecek ve iktidar olacağız. Bir avuç insan kaybedecek, Türkiye kazanacak!"

"Güler yüzümüzle, temiz kalbimizle, tevazumuzla, hoşgörümüzle, sevgimizle yenileceksiniz! Yeter ki bizler enerjimizle, cesaretimizle bu millete daha büyük umut olalım! Yeter ki kazanmaya odaklanalım, yeter ki tam dayanışma içinde olalım! Haydi, herkes 23 Mart’ta sandık başına!"

Kaynak : PHA