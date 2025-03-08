"Büyük Bir Hukuksuzlukla Rehin Tutuluyorum"

Kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubuna, “Sizlere büyük bir hukuksuzlukla rehin tutulduğum Paşakapısı Cezaevi’nden, 06 Mart 2025 günü getirildiğim Silivri Cezaevi’nden sesleniyorum” sözleriyle başlayan Köseler, hakkındaki sürecin adaletsiz olduğunu belirtti.

"Tasalanmanızı istemem. Sağlığım iyi, moralim yerinde. İnsanın haklı olmasının, vicdanının rahat olmasının verdiği güven tüm zorluklara dayanma gücü de veriyor” diyen Köseler, Beykozluların desteğinin kendisine güç verdiğini ifade etti.

"Beykoz İçin Hayallerimiz Büyük, Tecrübemiz Çok, Yolumuz Uzun"

Göreve geldiği günden itibaren Beykoz’da eşit, şeffaf, adil ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdiğini belirten Köseler, gerçekleştirdiği projelerden bazılarını şöyle sıraladı:

Mahalle buluşmalarıyla 24 mahallede vatandaşların sorunlarını dinleme

Öğrencilere kitap, kırtasiye ve beslenme desteği

Üreticilere fide ve arı yemi sağlanması

Beykoz’un ilk emekli kahvecisini açma, emeklilere çayı 1 TL yapma

Çamlıbahçe ve Çavuşbaşı Çiftlik Mahallesi’nde gündüz çocuk bakımevi kurulması

2B tapu teslimlerine başlama

Mahallelerde ulaşım desteği sağlama

Sokak hayvanları için yerinde tedavi hizmeti başlatma

“Peki, bitti mi? Bitmedi. Çünkü Beykoz için hayallerimiz büyük, tecrübemiz çok, yolumuz uzun…” diyen Köseler, belediyecilik hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı.

"Beykozlu Beykoz’da Kalacak"

Kentsel yenileme sürecinde halkın haklarını korumaya devam edeceklerini belirten Köseler, "Beykozlu Beykoz’da kalacak" düşüncesiyle başlattıkları uygulamaları sürdüreceklerini ifade etti.

Köseler, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bugün ayrı düşsek de yarın yine aynı sokaklarda, aynı umutla, omuz omuza yürüyeceğiz. Beykoz’da halkın iradesi kazanmaya devam edecek. Mücadelemiz de Beykoz’a olan sevgimiz de bitmedi, bitmeyecek. Kaybını cezaevindeyken büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, başını bir kere bile haksızlığa eğmeyen usta sanatçımız Edip Akbayram’ın şu sözleri hatrınıza gelsin isterim: ‘Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.’ Bu zulüm günleri elbet bitecek, kavuşacağız.”

Mektubunu “Hasret ve saygıyla” diyerek noktalayan Köseler, imzasını “Mimar Alaattin Köseler, Beykoz’un Seçilmiş Belediye Başkanı” ifadesiyle attı.

Kaynak : PHA