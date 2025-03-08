Kadınlardan Geleceğe Yeşil Miras

Etkinliğe Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Ufuk Bayır ve Hasan Döner, CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım, Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Coşkun, Kadın ve Aile Müdürü Koray Uğur Güneş, Park ve Bahçeler Müdürü İdris İde ile birlikte mahalle sakinleri, kadınlar ve çocuklar katıldı.

Başkan Yardımcısı Bayır: “Kadınların Mücadelesine Dikkat Çekmek İçin Buradayız”

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, 8 Mart’ın kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada kadınlarımızın toplumdaki mücadelesine ve hayatın her alanındaki varlıklarına dikkat çekmek için bir araya geldik. Fidan dikme etkinliğiyle bu özel günü daha anlamlı hale getirdik. Kadınlarımızın emeğiyle yeşeren her fidan, geleceğe bırakılan bir miras olacak. Katılım gösteren tüm kadınlara, erkeklere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mahalle Sakinlerinden Teşekkür

Fidan dikim etkinliğine katılan mahalle sakinleri, bu özel günde doğaya katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliği düzenleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve ekibine teşekkür etti.

Kadınların doğa ile bütünleştiği ve sürdürülebilir bir çevre için katkı sunduğu etkinlik, geleceğe yeşil bir miras bırakmak adına anlamlı bir buluşma oldu.

Kaynak : PHA