İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan’ın geçmişte sarf ettiği sözler için özür dilemesi gerektiğini söyledi. Özellikle, AK Parti hükümetinin sert siyasi söylemleri ve toplumda kutuplaşmayı artıran ifadeleri eleştirerek, normalleşme ve uzlaşı çağrısında bulundu.

"Dilruba Tartışmaları: CHP’ye Mal Edilen Sözler Üzerine Özür Çağrısı"

Özel, Dilruba’nın sözlerinin CHP’ye mal edilmesi üzerinden yapılan eleştirilere yanıt vererek, Dilruba adına üzülen ve kırılan herkesten özür dilediğini söyledi. Ancak kendisinin bu sözleri sahiplenmediğini belirten Özel, “Ben Dilruba’nın ifade özgürlüğünü savunuyorum, ancak bu sözler birilerini incittiyse özür dilemeyi bilirim. Şimdi sıra Erdoğan’da, o da geçmişteki sözleri için özür dilesin” dedi.

Özgür Özel, geçmişte AK Parti’ye yakın isimlerin ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine yönelik “terörist” ve Gezi Parkı protestoları sırasında “sürtük” gibi hakaret dolu ifadeler kullandığını hatırlattı. CHP lideri, bu tür söylemlerin toplumu kutuplaştırdığını ve ülke genelinde büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirerek, Erdoğan’ın bu sözler için özür dilemesi gerektiğini savundu.

"Normalleşme Sürecini Terk Etti" İddiası

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “normalleşme sürecinden uzaklaştığını” belirterek, son dönemde izlenen siyasi stratejilerin AK Parti’ye zarar verdiği algısının Erdoğan üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti. Özel’e göre, AK Parti yönetimi normalleşme sürecinin kendilerine zarar verdiğini düşündüğü için sertleşmeye ve kutuplaşmaya yöneliyor. CHP Genel Başkanı, bu stratejinin yanlış olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin normalleşme sürecine devam etmesi gerektiğini söyledi.

31 Mart seçimlerini hatırlatan Özel, bu dönemde kullanılan “temiz dilin” hem CHP’ye hem de Türkiye’ye katkı sağladığını ifade etti. Özel, “Erdoğan, normalleşme sürecini terk etti, bu kavga ve kutuplaşma söylemleri sadece AK Parti’nin siyasi düşüşünü hızlandırır” diyerek, Erdoğan’ın bu yanlış stratejiyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

"Teğmenler Tartışması ve Hulusi Akar’a Yönelik Eleştiriler"

Özgür Özel, Erdoğan’ın askeri yemin törenleriyle ilgili eleştirilerine de yanıt verdi. Özel, teğmenlerin törenlerinin uzun yıllardır devam eden bir ritüel olduğunu belirterek, bu törenlere siyasi anlam yüklemenin yanlış olduğunu ifade etti. “Atatürk’ün askeriyim” diyen teğmenlerin suçlanamayacağını belirten Özel, bu söylemlerin askeri kurumları siyasallaştırdığını savundu.

CHP lideri ayrıca, eski Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a da eleştirilerde bulundu. Akar’ı “siyasal İslamcı” olarak nitelendiren Özel, darbe girişimi sırasında Akar’ın rolüne dikkat çekerek, “Hulusi Akar’ı kazıdığınızda altından siyasal İslamcı çıkıyor” dedi. Bu eleştirilerle, Akar’ın siyasi görüşlerinin ordu içindeki etkisine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yeni Bir Gün Çağrısı: “Türkiye Normalleşsin”

Özgür Özel, açıklamalarını Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek sonlandırdı. Özel, “Ben üzerime düşeni yaptım, Dilruba adına özür diledim. Şimdi sıra Erdoğan’da. Eğer o da geçmişteki sözleri için özür dilerse, Türkiye yarından itibaren yeni bir güne uyanır” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Özel’in açıklamaları, Türkiye siyasetinde kutuplaşma ve normalleşme tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Siyasi liderlerin özür dileme kültürünü benimsemesi gerektiğini savunan CHP lideri, Erdoğan’ın bu konuda adım atmasının toplumda büyük bir etki yaratacağını belirtti.

Kaynak : PHA