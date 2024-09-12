HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Diyarbakır’da işlenen 8 yaşındaki Narin’in vahşi cinayetiyle ilgili HÜDAPAR’a yönelik suçlamalara ilişkin, olayın siyasi olarak partilerine yönelik bir karalama kampanyasına dönüştüğünü belirterek, bu suçlamaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

Narin Cinayeti: "Ülkeyi Sarsan Olay ve İddialar"

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin isimli kız çocuğunun vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi derinden sarstı. Cinayetin ardından 19 gün boyunca küçük kızın cenazesi aranmış ve sonunda bir torbaya konularak saklandığı yerden çıkarılmıştı. Toplumun vicdanını derinden yaralayan bu olay, aynı zamanda sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ramanlı, olayın hemen ardından sosyal medyada HÜDAPAR’la ilgili bir karalama kampanyasının başlatıldığını söyledi. Özellikle zanlının HÜDAPAR üyesi olduğuna dair yayılan iddiaların partilerini hedef aldığını belirtti. Bu suçlamaların kaynağına ilişkin olarak Ramanlı, şu açıklamayı yaptı:

"4 Eylül’den itibaren sosyal medyada zanlının HÜDAPAR’lı olduğu yönünde iddialar hızla yayıldı. İlk olarak 'İsrail Haber' adlı bir sosyal medya hesabı bu iddiayı ortaya attı. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve diğer bazı siyasi çevrelerden de bu yalan haberler üzerinden partimize yönelik suçlamalar yöneltilmeye başlandı."

"Suçlu Suçludur, Siyasi Kimliği Cinayetle İlişkilendirmek Yanlıştır"

Ramanlı, zanlının kimliği üzerinden yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını ve bu durumun toplumsal öfkeyi siyasi rakiplere yönlendirme amacı taşıdığını belirtti. Açıklamasında, olayın derin üzüntü yarattığını dile getirerek, "Katil zanlısının hangi partiden olduğunun bir önemi yoktur. Kimse siyasi saiklerle böyle bir cinayet işlemez. Suçlu suçludur, mazlum da mazlumdur. Biz, her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer alacağız" dedi.

Ramanlı, bu tür olayların toplumu bölmek amacıyla siyasi manipülasyon malzemesi haline getirilmesinin ahlaksızlık olduğunu vurgulayarak, "Siyasi çıkarlar uğruna böyle trajik olaylar üzerinden karalama kampanyaları yürütmek, toplumsal barışı zedeleyen büyük bir ahlaksızlıktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, partilerine yönelik bu iftiraların asılsız olduğunu kanıtlamak için yasal süreçlerin başlatıldığını ve bu süreçlerin yakından takip edildiğini belirtti.

"Gerçekler Hızla Ortaya Çıktı"

Ramanlı, yapılan yalan haberlerin ve iddiaların kısa sürede çürütüldüğünü, zanlının ne HÜDAPAR üyesi ne de bu olayın partisiyle herhangi bir bağlantısının olduğunun netleştiğini söyledi. Bu süreçte hukuki girişimlerde bulunduklarını ve bu tür yalan haberler yayanlarla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını ekledi.

"Narin kızımızın kaybı hepimizi derinden üzdü. Bu cinayet, ne insanlık değerleriyle ne de ahlaki ölçülerle bağdaşır. Ancak bu tür olayları siyasi çıkar sağlama aracı olarak kullanmak, toplumun vicdanını daha da yaralıyor" diyen Ramanlı, olayın siyasete malzeme yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

"Partimiz Çizgisini Korumaya Devam Ediyor"

Ramanlı, HÜDAPAR’ın siyasetteki duruşunun net olduğunu ve parti olarak mecliste halkın temsilciliğini yaptıklarını dile getirdi. Partilerinin AK Parti listelerinden seçime girmesiyle ilgili bazı eleştiriler aldıklarını kabul eden Ramanlı, bu eleştirilerin partinin kimliğini değiştirmeye yönelik olmadığını ifade etti. "Seçim öncesinde AK Parti ile yaptığımız ittifakın tek şartı, kendi çizgimizi korumaktı ve bunu başardık. Dün neyi savunduysak, bugün de aynı ilkeleri savunuyoruz" dedi.

Mecliste bulunmanın toplumsal etkiye katkı sunduğunu belirten Ramanlı, HÜDAPAR’ın toplumda daha görünür hale geldiğini söyledi. "Mecliste olmak, siyasi söylemlerimizin halk kitlelerine ulaşmasını sağlıyor ve bu durum partimizin oylarının artmasına da katkı sundu" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ziyareti: Çarşı ve Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Ramanlı, Adıyaman ziyaretinde çarşı esnafıyla ve badem üreticileriyle de görüştü. Samsat ilçesinde çiftçilerin bu yıl badem hasadından memnun olduğunu belirten Ramanlı, yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiği şikayetleriyle ilgili de çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Adıyaman merkezde ise çarşı esnafının belirsizliklerden yakındığını ifade eden Ramanlı, deprem sonrası çarşının yeniden inşasıyla ilgili projelerin netleşmemiş olmasının esnafı tedirgin ettiğini belirtti. "Esnafın belirsizlikten şikayetçi olduğunu görüyoruz. Projelerin hızla tamamlanıp Adıyaman’ın eski günlerine dönmesi gerekiyor" dedi.

Ziyaretini tamamlayan Ramanlı, Adıyaman’ın deprem sonrası toparlanma sürecinde olduğunu ve tüm sorunların çözülmesinin zaman alacağını belirtti. Ancak gerekli samimiyet ve çabayla şehrin yeniden ayağa kalkacağına inandığını söyleyerek, Adıyaman halkının sıcaklığını her zaman hissettiklerini vurguladı.

Kaynak : PHA