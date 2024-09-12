İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen proje kapsamında, kırsal kesimde eğitim gören öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı. Proje, 300 öğrenciye ulaşarak eğitim hayatlarına önemli bir katkı sağladı.

"Altı Köy Okulunda Yardımlar Dağıtıldı"

Proje çerçevesinde Bölükyayla Ortaokulu, Bölükyayla İlkokulu, Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çaltılı İlkokulu, Işıl İlkokulu ve Çukurtaş İlkokulu’ndaki öğrencilere ihtiyaç malzemeleri dağıtıldı. Bu yardım, özellikle kırsal kesimde eğitim gören öğrencilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak planlanmıştı ve yerel halktan büyük destek ve takdir topladı.

"Öğrencilerin Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı"

Yardım dağıtımına katılan yetkililer, öğrencilerin mutluluklarına şahitlik etti. Öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemeler ve sevinçleri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin eğitim motivasyonlarına olan katkısını açıkça gösterdi. Yardım kampanyası, yalnızca maddi bir destek sağlamakla kalmadı, aynı zamanda öğrencilerin okula olan bağlılıklarını artırarak eğitim süreçlerine olumlu bir katkı sundu.

"Yetkililerden Teşekkür ve Destek Mesajları"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yardımların teslimi sırasında yaptığı konuşmada, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başli, özellikle Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan’a, Kızılay’a ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü’ne desteklerinden ötürü minnettarlığını ifade ederek, "Eğitim, toplumun geleceği için en önemli yapı taşıdır. Bu tür yardımlar, öğrencilerimizin eğitimlerine büyük katkı sağlıyor" dedi. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerinin eğitimin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Sosyal Sorumluluk Projeleri Eğitimi Destekliyor"

Proje, yalnızca öğrencilere somut destek sunmakla kalmadı, aynı zamanda kırsal kesimdeki çocukların eğitime erişimindeki engelleri azaltma amacını taşıdı. İlçe genelindeki bu tür projelerin, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların eğitim koşullarını iyileştirme yönünde önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA