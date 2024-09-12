Eğriçay Parkı'nda düzenlenen şölende, yerel sanatçıların katılımıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

"Başkan Tutdere'den Yakın İlgi"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sünnet şölenine katılan çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Tutdere, çocuklara pamuk şekeri, ailelere ise çay ikram ederek etkinliğe renk kattı. Çocukların mutluluğuna ortak olan Tutdere, herkesin bu önemli gününde yanında olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çocuklarımız İçin Yeni Yolculuklar Başlatmak Zorundayız"

Başkan Tutdere, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehrin geleceği için çocukların önemine değinerek, birlikte hareket etmenin zorlukları aşmanın en önemli yolu olduğunu belirtti. "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük acılara rağmen, hayat devam ediyor. Çocuklarımızın geleceği için yeni başarılara imza atmak zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak bu zor günleri geride bırakacağız" dedi.

"Geniş Mekan Sözü"

Başkan Tutdere, önümüzdeki yıl etkinliklerin daha geniş mekanlarda yapılacağı müjdesini verdi. Adıyaman’da hayata geçirilecek yeni projelere değinerek, Millet Bahçesi içerisinde büyük bir amfi tiyatro salonu yapmayı planladıklarını ve bu tür etkinliklerin orada gerçekleştirileceğini söyledi. Aynı zamanda öğrencilere yönelik desteklerin de artırılacağını ifade etti.

"Muhtarlara ve Belediye Personeline Kirvelik Görevi"

Başkan Tutdere, etkinlikte muhtarları ve belediye personelini çocukların kirvesi ilan etti. Tüm çocukların sünnetlerinin hayırlı olmasını dileyen Tutdere, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA