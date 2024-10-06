Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu önemli oturuma katılması gerektiğini vurgulayan Özel, "Cumhurbaşkanı, Meclis kürsüsüne çıkarak İsrail tehdidine ilişkin tüm kanıtları paylaşmalı" dedi. Özel, güvenlik endişeleri üzerinden siyasi itibar kazanma çabasına girilmesi durumunda kapalı oturumun tutanaklarını ifşa edeceğini belirtti.

"Erdoğan İsrail Tehdidiyle İlgili Kanıtları Paylaşmalı"

İsrail’in Gazze’nin ardından Lübnan’da başlattığı saldırıların bölgeye yayılma riski artarken, TBMM de bu tehdit karşısında harekete geçti. 8 Ekim Salı günü yapılacak oturumda, Türkiye'nin de karşı karşıya kaldığı İsrail tehdidi ele alınacak. Bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da oturuma katılarak, İsrail tehdidine dair elindeki tüm kanıtları Meclis’te paylaşması gerektiğini vurguladı.

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, Meclis kürsüsüne çıkıp ‘İsrail, yakında Anadolu topraklarına saldıracak’ diyorsa, bunun tüm gerekçelerini, kanıtlarını ve istihbarat bilgilerini paylaşmak zorundadır. Kapalı bir oturum yapılmasını biz talep ettik. Ancak o oturuma mutlaka Sayın Erdoğan’ın da gelmesi gerekiyor."

"Cumhurbaşkanı Bizzat Anlatmalı"

Özel, Meclis’e sadece bakanların gönderilmesinin bu konunun ciddiyetiyle bağdaşmadığını ifade ederek, "İki tane bakan gönderip bilgi versinler demek, işin ciddiyetine ters düşer. Bakanlar da bilgi verebilir, ancak Erdoğan çıkıp her şeyi orada anlatmalı. Bu oturum bir gün bile sürebilir. Ama Erdoğan’ın bizzat çıkıp her şeyi açıkça anlatması gerekiyor" dedi.

"Ciddiyetsiz Davranırlarsa İfşa Ederim"

Açıklamalarında sürecin şeffaf olması gerektiğinin altını çizen Özel, devlet ciddiyetine uygun bir bilgilendirme beklediğini belirtti. "Ciddiyetsiz davranırlarsa kapalı oturumun tutanakları 10 yıl gizli kalacaktır, ancak ben tatmin olmazsam bu kandırmacayı milletimle paylaşırım. İçeriği paylaşmam ama kandırmacayı ifşa ederim" diyen Özel, hükümetin bu konuyu siyasi itibar kazanma amacıyla kullanmaması gerektiği konusunda uyardı.

Özel, bu gündemin "suni bir gündem" olarak kullanılması durumunda sessiz kalmayacağını belirtti: "Benim endişem, bu meselenin köpürtülüp güvenlik kaygılarıyla yitirilen siyasi itibarın geri kazanılmaya çalışılmasıdır. Eğer bu yapılırsa ifşa ederim. Ancak gerçekten bilmediğimiz ciddi bir güvenlik sorunu varsa, üzerimize düşeni yaparız. Yine de milletin esas meselelerini konuşmaktan geri durmayız."

Erdoğan'ın Açıklamaları TBMM'yi Harekete Geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "İsrail’in Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Netanyahu’nun hayalleri arasında Anadolu da var" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri üzerine CHP lideri Özgür Özel, TBMM’nin derhal bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek kapalı oturum talebinde bulunmuştu. Özel, "Bu oturumun kapalı olması önemlidir. Çünkü istihbarat değeri olan bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması mümkün olmayabilir" demişti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bu talep doğrultusunda Meclis’in 8 Ekim’de İsrail tehdidi konusuyla ilgili olarak toplanacağını ve bilgilendirmenin yapılacağını duyurdu.

Kaynak : PHA