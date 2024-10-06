Geçen yılın ilk 6 ayında 598 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet oldu. Sektörden elde edilen gelir, 56,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Teslimatların en çok gerçekleştiği iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ve 2024 yılının ilk yarısını kapsayan Türkiye Posta Sektörü Altı Aylık Pazar Verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 26sı ulusal, 33ü yerel olmak üzere 59 yetkilendirme verildiğini kaydetti.

HABERLEŞME GÖNDERİLERİ SAYISI 132,8 MİLYON OLDU

Bakan Uraloğlu, "2024 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 9 bin 363 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini kaydederek, Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı 132,8 milyon oldu. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payı ise yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" diye konuştu.

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu artış, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ülkemiz posta pazarına da olumlu yönde etki etmektedir" dedi.

Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Gönderilerin yüzde 80,7si şehirler arası kategoride yer alıyor. 2024 yılının ilk yarısında posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" dedi.

Son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle posta sektöründe gönderi hacimlerinin arttığını da dile getiren Bakan Uraloğlu, hizmet sağlayıcılarının posta hizmetlerinden elde etkileri gelirlerde önemli ölçüde artış görüldüğünü ifade etti. Sektörün 2019 yılını 7,7 milyar lira net satış geliriyle kapattığını anımsatan Uraloğlu, 2024 yılının ilk yarısında ise posta sektöründe elde edilen net satış gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak; haberleşme gönderilerinden yaklaşık 7,2 milyar, posta gönderilerinden 48,9 milyar olmak üzere toplamda 56,1 milyar lira seviyesine yükseldiğini söyledi.

Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak posta sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirten Uraloğlu, "Posta trafiğinin artması ile birlikte bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. 2023ün ilk altı ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar 515 milyon lira civarındayken bu sayı 2024 yılının ilk altı ayında 4,8 milyar lirayı aştı" diye konuştu.