Raporda, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) birinci parti konumunu kaybetmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranındaki düşüş dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise beğeni oranının yükseldiği görülüyor.

"CHP İlk Defa Birinci Parti Olma Özelliğini Kaybetti"

Metropoll Araştırma’nın danışmanlarından Burak Bilgehan Özpek, Medyascope'ta katıldığı yayında raporun detaylarını açıkladı. Özpek, CHP'nin uzun bir süredir birinci parti olarak göründüğünü fakat Ağustos ayı itibarıyla bu konumunu kaybettiğini belirtti. Özellikle yerel seçimlerden sonra CHP'nin önde olduğu bir süreç yaşanırken, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti ve MHP) zorluklar yaşadığı gözlemlenmişti.

Ancak son aylarda bu tablo değişti. AK Parti seçmenleri partilerine geri dönerken, İYİ Parti seçmeninin CHP'ye kayışı durdu. Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti seçmeninin %35'inin CHP’ye yöneldiği görülürken, bu oran Ağustos ayında %17'ye geriledi. AK Parti, Mayıs 2023 seçimlerinde partisine oy veren seçmenlerin %67’sini yeniden kazanmayı başardı. Bu durum CHP'nin düşüşüne neden oldu.

İmamoğlu'nun Beğeni Oranında Düşüş

Araştırmaya göre, Ekrem İmamoğlu’nun beğeni oranı son bir ay içinde 8,5 puan gerileyerek önemli bir kayıp yaşadı. İmamoğlu, yerel seçimler sonrası %50’nin üzerinde olan beğeni oranını Ağustos ayında bu seviyenin altına çekti. CHP’nin bir başka önemli figürü Özgür Özel de benzer şekilde bir beğeni kaybı yaşadı. Özel'in beğeni oranı 12 puan düştü.

Erdoğan'ın Beğeni Oranı Artışta

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beğeni oranı ise aynı dönemde 4 puanlık bir artış gösterdi. Bu artışın özellikle ekonomik iyileşme işaretleri ve hükümetin dış politika adımlarıyla ilişkilendirilebileceği düşünülüyor. Ancak Erdoğan'ın artış oranı, muhalif liderlerdeki düşüş oranına kıyasla daha düşük kaldı.

Mansur Yavaş Sabit, Yavaş Düşüş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise daha istikrarlı bir beğeni profili sergiliyor. Yavaş’ın beğeni oranı, birkaç puanlık düşüş yaşasa da hâlâ %60 bandında seyrediyor. Yerel seçimlerden bu yana %50’ler seviyesinden %60 seviyelerine çıkan Yavaş, bu dönemde büyük bir değişim göstermedi.

Sonuçlar Ne Anlama Geliyor?

Bu sonuçlar, Türkiye siyasetinde dengelerin hızla değiştiğini ve yerel seçimlerin ardından seçmen tercihlerinde kayda değer bir hareketlenme olduğunu ortaya koyuyor. CHP’nin düşüşü ve AK Parti’nin toparlanma süreci, yaklaşan genel ve yerel seçimler öncesinde kritik bir öneme sahip.

Kaynak : PHA