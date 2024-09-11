Erdoğan, sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve tahliye edildikten sonra CHP tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında ağırlanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden CHP'yi hedef aldı.

"Tutarsızlık ve Millete Saygısızlık"

Erdoğan, CHP'nin Kayserilioğlu'nu Zafer Bayramı kutlamalarında onur konuğu olarak ağırlamasını “millete ve 28 milyonun iradesine hakaret” olarak değerlendirdi. CHP’nin bu tavrını sert bir dille eleştirerek, “Değiştik dediler, normalleştik dediler ama millete hakaret eden bir şahsı başköşeye oturttular. Bunun adı tutarsızlıktır. CHP, eski kodlarına geri dönüyor,” dedi.

CHP'ye "Değişim" Eleştirisi

Erdoğan, CHP’nin topluma değişim ve normalleşme vaatlerini hatırlatarak, bu sözlerin eylemlerle uyuşmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, CHP’nin tarihsel bir tutarsızlık içerisinde olduğunu ve millete hakaret edenleri ödüllendiren bir parti haline geldiğini öne sürdü.

"Özgür Özel, Millete Özür Borçlu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu süreçte bir özür borçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, Türk siyasetine ve demokrasiye yakışmayan bu tutumun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, “O fotoğraf Türk demokrasisine gölge düşürmüştür, CHP lideri Sayın Özel'in millete bir özür borcu olduğuna inanıyoruz,” şeklinde konuştu.

"Bizim Gündemimizde Enflasyon ve Terörle Mücadele Var"

Konuşmasının sonunda, Erdoğan AK Parti’nin öncelikli gündeminde enflasyonu düşürmek, üretimi artırmak ve terörle mücadele gibi konuların olduğunu belirtti. CHP'nin kendi iç meselelerine odaklanmasını eleştirirken, hükümetin ülke sorunlarına çözüm üretme gayreti içinde olduğunu vurguladı.

Kaynak : PHA