Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ni duyurdu: “Ekrem İmamoğlu’nun kararlılığı 10 milyonların iradesidir”

“Zor günlerden geçiyoruz, ama teslim olmayacağız”

Konuşmasında Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özgür Özel, özellikle hukuksuzluklar, yargı süreçleri ve siyasi baskılara karşı direnişin önemine dikkat çekti. Özel, “23 yıllık böylesine suça, kire, kötü ilişkilere, elde ettiği yetkiyi en kötü şekilde kullanmaya alışmış bir iktidar çiçekle iktidarı devretmeyecekti. Ama biz teslim olmayacağız. İktidar yürüyüşü bedel ödenerek yapılır” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun azmini kırmak isteyenler CHP’yi tanımıyor”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine dair de konuşan Özel, tutuklu aday Ekrem İmamoğlu’na desteklerini sürdürdüklerini söyledi. Özel, “Onu fiziken hücresinde tutarak siyasetten men edeceklerini, azmini kıracaklarını sandılar. Ama CHP’yi tanımıyorlar. Partimizin bütün kadroları bu süreçte Ekrem Başkan’a destek olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kuruldu

Özel, toplantıda kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin kurulduğunu açıkladı. Ofisin amacının iktidar programını tüm kesimlerle birlikte oluşturmak ve Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını daha güçlü hale getirmek olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz, yeni siyaset anlayışımızın iktidar adımlarını somutlaştırmak amacıyla kuruldu. Bu ofis yalnızca bir kişinin iktidar yolculuğu değil, milyonların kararlılığının ifadesidir.”

Ofisteki çalışmaların koordinasyonu için CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, TBMM Grubu adına Bülent Tezcan ve Ekrem İmamoğlu’nun ekibinden Serkan Özcan görevlendirildi.

CHP’nin iktidar programı Temmuz ayında açıklanacak

CHP’nin yeni parti programına ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Özel, bu programın 81 il ve 973 ilçede yapılan toplantılar, barolar, STK’lar ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını ifade etti.

“Temmuz ayında partimizin vizyon belgesini, yani yeni parti programını Türkiye kamuoyuna sunacağız. Bu belge, Cumhurbaşkanlığı adaylığımızın ve ülkeyi nasıl yöneteceğimizin temelidir.”

“İktidarın çöküşü sahada tepki görüyor, CHP umut olmaya devam edecek”

Özel, iktidarın oy oranındaki düşüşe ve toplumda artan tepkiye de dikkat çekti. CHP’nin birinci parti konumunu sürdürdüğünü vurgulayan Özel, “Kurumsal çöküş toplumsal çöküşü getiriyor. Umut, Cumhuriyet’in ta kendisidir. CHP’dir” dedi.

“Partimiz ile AK Parti arasında 6-7 puanlık fark oluştu. Cumhur İttifakı’nın toplamı dahi artık CHP ile yarışır konuma geldi. Bu değişim umudun göstergesidir.”

“Türkiye İttifakı büyüyor, birlikte kazanacağız”

CHP lideri, seçimlerde yakalanan Türkiye İttifakı ruhunun genişlediğini ve tüm yurttaşları haysiyetli bir yaşama kavuşturacak adil bir düzenin kurulacağını söyledi:

“Türkiye İttifakı ile kurduğumuz birliktelik, sadece sandıkla sınırlı değil. Bu birliktelik darbeye karşı demokrasiyi, adaleti, ortak geleceği savunuyor. Ortak geleceğin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

“İktidar yürüyüşü teslimiyetle değil mücadeleyle olur”

Konuşmasının sonunda tekrar güçlü mesajlar veren Özel, halkı mücadeleye ve dayanışmaya çağırdı:

“Gül bahçesinden iktidara yürümeyi kimse beklemesin. Bu yürüyüş, bedel ödenerek, bazen hapiste direnerek yapılır. Teslim olmayanlara selam olsun, teslim olmamızı bekleyenlere dert olsun. Biz kazanacağız, millet kazanacak, hak kazanacak.”

Kaynak : PHA