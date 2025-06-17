Gözler İkinci Teklifte: TÜRK-İŞ Heyeti Bakan Işıkhan ile Görüştü

İlk Teklifte Anlaşma Yok: Gözler İkinci Teklifte

Hükümetin kamu işçileri için sunduğu ilk zam teklifi şu şekilde açıklandı:

İlk 6 ay: %16

İkinci 6 ay: %8

Üçüncü 6 ay: %7

Dördüncü 6 ay: %5

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, teklifin işçilerin beklentilerinin çok gerisinde kaldığını vurguladı. Atalay, “Sayın Bakan, ‘Bu ilk teklif, ikincisi de gelecek’ diyor. Ama tarihi belli değil. Zannediyorum 3 Temmuz’daki enflasyon rakamını bekliyor olabilir, sormadık” dedi.

Atalay: “Bu Teklif Kabul Edilemez”

Atalay, görüşme sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Komisyondaki arkadaşlarımıza Cuma günü resmi teklif iletildi. Bu rakamın kabul edilir olmadığını Sayın Bakan’a açıkça ilettik. Kamuoyunun, işçilerin beklentilerinden çok uzak. Her iş yerinin kendine özgü sorunları var. Biz de A’dan Z’ye bütün taleplerimizi ilettik.”

Yarın Ankara Anıtpark’ta geniş katılımlı bir eylem düzenleyeceklerini ifade eden Atalay, Türkiye’nin dört bir yanından sendikaların başkente geleceğini söyledi.

“Maliye Bakanı Türkiye’yi Bilmekte Zorlanıyor”

Ekonomi yönetimine de sert eleştiriler yönelten Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i şu sözlerle eleştirdi:

“Sayın Bakan, ‘Dünyayı iyi biliyorum’ diyor. Ama Türkiye’yi bilmekte zorlanıyor. Kemer sıkma politikaları iki yılı geçti. Marketlerde, pazarlarda bunun hiçbir etkisini görmüyoruz. Kamu işçisi artık asgari ücretin sadece bir tık üzerinde.”

“Grev Kararları Yolda, Uygulanacak”

İşçilerin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullara dikkat çeken Atalay, beklemenin işçiler için sürdürülemez hale geldiğini vurguladı:

“İşçinin memnun olmadığı bir sözleşmenin altına kimse imza atmaz. Bu akşam sendikalar burada. Perşembe sabahı eylem programını açıklayacağız. Haziran sonunda demiryolları grev kararı alıyor. Ardından karayolları, Makine Kimya ve orman işçileri... Yangınla mücadele dönemine girerken grev geliyor.”

Grevlerin sadece baskı unsuru olmadığını, aynı zamanda sürecin zorunlu sonucu olduğunu belirten Atalay, işçilerin taleplerine olumlu yanıt verilmediği takdirde grevlerin kararlılıkla hayata geçirileceğini söyledi.

Komisyon Kuruluyor, Sendikalarla Görüşmeler Başlayacak

Atalay, Çalışma Bakanlığı tarafından dört kişilik bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Bu komisyonun, sendikalarla idari maddeler üzerine görüşeceğini belirtti:

“Yarından itibaren 10 gün içerisinde sendikalarla görüşmeler yapılacak. Şu ana kadar komisyona sunulan herhangi bir yeni teklif yok. Taleplerimizi net biçimde ilettik.”

“Makas Çok Açık”

Kamuoyunun merak ettiği “makas kapandı mı” sorusuna Atalay şu yanıtı verdi:

“Makas o kadar açık ki kapanır mı bilmiyoruz. İlk 6 ay için yüzde 50 talep ettik, teklif yüzde 16. Biz taleplerimizin arkasındayız ve bu konuda geri adım atılmayacak.”

Kaynak : PHA