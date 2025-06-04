Kurban Bayramı’nın, İslam inancının temel değerlerini yaşatma ve Allah’a şükür bilincini güçlendirme bakımından kutsal bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Öcal, bayramların aynı zamanda dostluk, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunun altını çizdi.

CHP’li Öcal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşerilerim,

Kurban Bayramı, Müslümanların İslam dinine olan bağlılıklarını ve Allah’a olan şükranlarını ifade ettikleri önemli bir dini bayramdır.

Kurban Bayramı, bizlere sevdiklerimizle bir arada olmanın, dostluk ve aile bağlarını güçlendirmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatan özel bir zamandır.”

Ancak Öcal, bu anlamlı günlerin, mevcut iktidar eliyle gölgelenmeye çalışıldığını savundu. Mesajında iktidarın uygulamalarına yönelik sert ifadeler kullanan Öcal, “Ülkemizin üstüne kara bulut gibi çöken bu zalim iktidar, bu mübarek günün anlam ve öneminin aksine, insanları ayrıştıran, aileleri bölen, iftira ve yalan üzerine kurulu uygulamalarına devam etmektedir” dedi.

Mesajının sonunda birlik ve demokrasi vurgusu yapan Öcal, şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetin, demokrasinin, insan haklarının ayaklar altına alındığı bu kara günlerde idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı, ülkemiz adına aydınlık günlerin habercisi olsun. Bayramımız mübarek olsun.”

Kaynak : PHA