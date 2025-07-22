Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kurulu 6. Toplantısı sonrası resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2030 dönemine ait stratejik hedefleri paylaştı.



126 proje, 5 milyar TL’lik katkı

Yılmaz, toplantıda 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Toplam büyüklüğü 5 milyar TL’yi aşan 126 CBS projesinin, kamu hizmetlerine hız, şeffaflık ve verimlilik kazandırdığını ifade etti.



“Tarım, afet yönetimi, tapu, sosyal yardımlar, sağlık ve ulaştırma gibi birçok alanda coğrafi bilgi sistemleri hayatı kolaylaştırıyor. 2024 yılı hedeflerinin yüzde 87’si başarıyla gerçekleştirildi.”



630 veri katmanı, 240 bin kullanıcı

Yılmaz, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’nun e-Devlet sistemi üzerinden entegrasyonuyla birlikte 630 veri katmanının ve 240 bine ulaşan kullanıcı sayısının, veri temelli kamu yönetiminin omurgasını oluşturduğunu söyledi.



“Amacımız, coğrafi veriyi kalkınma hamlemizin merkezine yerleştiren, güvenli, dirençli ve insana odaklı şehirlerle dijital Türkiye vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmektir.”



2030 hedefi: Tüm illere dijital ikiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2030 yılına kadar Türkiye genelindeki 81 ilin tamamına 'dijital ikiz' teknolojisinin uygulanacağını, ayrıca 187 belediyede 'akıllı şehir birimi' kurulacağını açıkladı. Yapay zeka, büyük veri ve yerli çözümlerle desteklenecek bu dönüşümle, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun şehircilik altyapısının oluşturulacağını vurguladı.



“Akıllı şehir birimleriyle trafik, altyapı, enerji yönetimi gibi alanlarda daha verimli, daha sürdürülebilir çözümler üretilecek. Yapay zekâ destekli sistemlerle kriz anlarında daha hızlı tepki verilecek.”



"Türkiye Yüzyılı şehirleri yolda"

Yılmaz, dijital ikiz ve akıllı şehir yatırımlarının sadece teknolojik değil, aynı zamanda sosyal refahı artıracak adımlar olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“Geleceğin şehirleri sadece teknolojik değil, aynı zamanda dirençli, sürdürülebilir ve insan merkezli olacak. Türkiye Yüzyılı şehirlerini hep birlikte kuracağız. Bu sürece katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA