Adıyaman Belediyesinin, kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve iletim kapasitesini artırmak amacıyla Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçirdiği Havşeri İsale Hattı’ndaki yenileme çalışmaları hız kazandı.

Çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, yenileme hattın uzunluğunun 4 bin 150 metre olarak planlandığı bildirildi. Belirlenen noktalarda kaptajların yenileneceği ve yaklaşık 3 bin metrelik DN900, DN800 ve DN700 çapındaki çelik boruların daha yüksek kapasiteli DN1000 çelik borularla değiştirildiği belirtildi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında yeni sondaj kuyularının açılacağı; hatta entegre edilecek debimetre ile şebekeye verilen su miktarının anlık olarak izlenebileceği ve bu sayede su yönetiminin daha etkin şekilde sağlanacağı ifade edildi.

Yetkililer, hat yenileme çalışmalarını Ağustos ayında tamamlamayı hedeflediklerini ve kentin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların süreceğini vurguladı.

Kaynak : PHA