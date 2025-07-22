7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 26 ilde 1.985 kişiyle yapılan kamuoyu araştırmasında katılımcılara “Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?” sorusu yöneltildi. En dikkat çekici sonuç, herhangi bir partiyi çözüm adresi olarak görmeyenlerin oranının yüzde 31,4’e ulaşması oldu.



Güvensizlik büyüyor

Bu oran, partilerüstü bir güvensizlik atmosferinin sürdüğünü ve siyasi temsil krizinin derinleştiğini gösteriyor. Seçmenin yaklaşık üçte biri, mevcut hiçbir siyasi partiye sorun çözme kabiliyeti atfetmiyor. Bu durum, seçmenin yeni aktörler veya farklı siyasi oluşumlar arayışında olduğuna işaret ediyor.



AK Parti ve CHP hâlâ ilk iki sırada ama…

Ankette:



AK Parti yüzde 23,0 ile birinci sırada yer aldı.



CHP yüzde 17,6 ile ikinci sırada kaldı.



DEM Parti yüzde 5,4 ile üçüncü sırada yer buldu.



MHP ise yüzde 4,0 ile takip etti.



İYİ Parti yüzde 2,0, Zafer Partisi yüzde 1,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,4, diğer partiler toplamda yüzde 3,2 oy aldı.



Fikrim yok/Cevap yok diyenlerin oranı ise yüzde 10,2 oldu.



Siyasi çözümde tıkanma sinyali

Anketteki sonuçlar, Türkiye’de siyasal temsilin sorgulandığını gösteriyor. Toplumun geniş bir kesimi, geleneksel siyasi yapıların ülkenin temel problemlerine çözüm sunamadığı görüşünü sürdürüyor. Özellikle ekonomik kriz, göç politikası, hukuk ve eğitim gibi temel konular etrafında oluşan güvensizlik, seçmenin yeni alternatifler arayışını da besliyor.

Kaynak : PHA