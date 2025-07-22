Fidan, Türkiye’yi ziyaret eden El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye’deki gelişmeler, bölge diplomasisi ve Avrupa ile vize serbestisi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında ve soru-cevap kısmında Suriye’nin geleceğine dair net mesajlar verildi.



“Hiçbir grup bölünmeye yönelik adım atmamalı”

Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Dışişleri Bakanı Fidan, ülkedeki gruplara açık çağrıda bulundu:



“Uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içerisine geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulur, konuşuluyor da. Bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya yönelirseniz, bunu milli güvenliğimize tehdit sayar ve müdahale ederiz.”



İsrail’e sert eleştiri: “Suriye’yi bölmek istiyor”

Fidan, İsrail’in Suriye’de istikrarı engelleyen aktörlerin başında geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



“İsrail, çevresinde istikrarlı bir ülke görmek istemiyor. Netanyahu’nun çıkarı, Orta Doğu’nun kaosa sürüklenmesindedir. İsrail’in planı, Dürzileri bahane ederek Suriye’yi bölmek. Bu stratejiye karşı sessiz kalmayacağız.”



Fidan, İsrail’in sadece Şam’ı değil, Suriye ordusunun Süveyda’ya yönlendirdiği birlikleri de vurduğunu belirterek, bu müdahalelerin barış sürecini sabote etmeye yönelik olduğunu ifade etti.



“Bazı ülkelerin amacı Suriye’yi dört parçaya bölmek”

Suriye’de etnik gerilimlerin kaşındığını ve bazı aktörlerin Suriye’yi kalıcı biçimde bölmeyi hedeflediğini vurgulayan Fidan, “Suriye’nin Alevileri, Dürzileri, Bedevileri kışkırtılıyor. Bazı ülkelerin amacı, Suriye’yi dört parçaya bölüp, istikrarsız ve suç üreten bir yapıya dönüştürmek” dedi.



“Süveyda’daki ateşkese tüm taraflar uymalı”

Son dönemde Süveyda’da ilan edilen ateşkesin korunmasının önemine dikkat çeken Fidan, sivillerin korunması ve merkezi hükümetin bölgeye müdahale edebilmesinin gerekliliğini şöyle ifade etti:



“Ateşkese tarafların riayet etmesi, çatışmaların tamamen sonlandırılması, sivillerin korunması ve insani yardımların engelsiz ulaşması kritik önemdedir. Merkezi hükümetin, taraf tutmadan bölgede asker bulundurması şarttır.”



“İsrail’in vekil aktörü: El Hicri”

Fidan, Süveyda’daki Dürzi-Bedeni çatışmasında çözüm sürecini engelleyen tek ismin El Hicri olduğunu belirtti:



“Bu kişi İsrail’in vekil unsuru gibi davranmakta. Arabuluculuk ve çözüm önerilerini reddetti. Ancak küçük ölçekli çatışmalar dışında ateşkes hâkim durumda.”



“Zaman, entegre olma zamanıdır”

Suriye'deki silahlı fraksiyonlara çağrıda bulunan Fidan, ayrılıkçı ve dış destekli yapıların uzun vadede çözümsüzlüğe yol açacağını belirtti:



“Başkasının kurduğu bir oyunda taktik kazançlarla stratejik felaket yaşanır. Otonomi ve bağımsızlık hayalleri kanla inşa edilemez. Şimdi entegre olma, birlikte yaşama zamanıdır.”



“İstanbul’da yoğun diplomasi trafiği”

Fidan, önümüzdeki hafta İstanbul’da önemli uluslararası toplantılar yapılacağını belirtti:



Rusya-Ukrayna müzakereleri üçüncü tur için İstanbul’da düzenlenecek.



İran ile Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa arasında nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak.



Balkan ülkeleri dışişleri bakanlarıyla cumartesi günü bir araya gelinecek.



“İsrail sadece Suriye’yi değil bölgeyi istikrarsızlaştırmak istiyor”

Bakan Fidan, İsrail’in bölgeye dair temel stratejisinin çatışma üretmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



“İsrail’in politikası açık: Komşularını zayıflat, iç çatışma üret, böl ve yönet. Türkiye olarak buna karşı her düzeyde mücadele ediyoruz. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”



Vize serbestisi: “Sessiz diplomasi olumlu sonuç veriyor”

Avrupa Birliği ile yürütülen vize serbestisi sürecine de değinen Fidan, özellikle ikinci kez vize başvurusunda bulunanlar için olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti:



“AB ile yürüttüğümüz sessiz diplomasi sonuç veriyor. İlk vize başvurularının hızlanması için de altyapı çalışmaları yürütülüyor. Nihai hedefimiz tam vize serbestisidir. Türkiye bu hakkı fazlasıyla hak etmektedir.”

Kaynak : PHA