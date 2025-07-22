Alınan bilgiye göre yangın, İlçeye bağlı eski Besni ören yeri Süphane mevkiindeki ormanda,öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Ormanlık alanda büyüyen yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar ise traktörleri ile destek verdi. Sarp ve kayalık alanda çıkan yangın ekipler ara ara müdahalede güçlük çekerken, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak : PHA