Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM'de İYİ Parti Grubu’nu ziyaret ederek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Meclis’te devam eden “Terörsüz Türkiye” süreci çerçevesinde kurulması planlanan komisyon çalışmalarıyla ilgili önemli bir temas olarak değerlendirilirken, Dervişoğlu’nun açıklamaları dikkat çekti.



'Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik'

Görüşmenin ardından TBMM’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, sürece dair bilgileri zaten bildiklerini vurgulayarak şunları söyledi:



“Bilmediğimiz bir şey öğrenmedik. Elbette ki görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin hukuki ve anayasal zemin bulmaması için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”



Dervişoğlu’nun bu açıklaması, İYİ Parti’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine mesafeli ancak ilkeli bir tutumla yaklaştığını bir kez daha ortaya koydu.



Bahçeli’nin 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisine net yanıt: 'Söyleyene sorun'

Gazetecilerin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Biri Kürt, diğeri Alevi iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” yönündeki açıklamasını sorması üzerine Dervişoğlu, kısa ancak net bir yanıt verdi:

“Söyleyene sorun.”

Kaynak : PHA