Ziyaret kapsamında yetkililerden proje hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, konutların inşa süreci, altyapı çalışmaları ve vatandaşların talepleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Depremzedelerin en kısa sürede güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmalarının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Kaymakam Aslan’a, ziyaret sırasında ilgili kamu kurumlarının amirleri eşlik etti.

İnceleme sonrası yapılan açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen çalışmaların bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sürdürüldüğü ve sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

Kaynak : PHA