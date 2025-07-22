Alınan bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Korupınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Deniz Kösen'e at bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bağ evi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak : PHA
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