Ziyaret çerçevesinde Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Helli’nin eşlik ettiği Kaymakam Aslan, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sağlık personeline çalışmalarından dolayı teşekkür eden Aslan, hasta ve hasta yakınlarıyla da sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında hastane hizmetlerinin etkinliği, vatandaş memnuniyeti ve sağlık altyapısının genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Aslan, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hastane yönetimi tarafından aktarılan talepler ve öneriler, ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere not alındı.

Kaynak : PHA