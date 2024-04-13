İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, firari suçluların sokaklarda dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini ve ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade edilmediğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan şahısların aranma süreleri ve suçları da açıklandı. Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre, 2 bin 736 şahıs 0-5 yıl arasında aranıyordu, 14 şahıs 5-10 yıl arasında aranıyordu ve 6 şahıs ise 10 yıl ve üzeri süredir aranıyordu.

Yakalanan şahısların suçlarına gelince, hırsızlıktan 456, dolandırıcılıktan 228, yağmadan 96, adam öldürmeden 30, cinsel suçlardan 75, narkotik suçlarından 398, terörden 19 ve Kaçakçılık, Organize (KOM) suçlarından 316 şahıs yakalandı. Diğer suçlardan da yakalananlar ile birlikte toplamda 2 bin 756 firari adalete teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar, yol aramalarında, ev ve iş yeri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları yöneten valileri, kaymakamları, jandarma komutanlarını, emniyet müdürlerini ve sahil güvenlik personelini tebrik etti ve milletin dualarının güvenlik güçleriyle birlikte olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 736 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,10 yıl ve üzeri aranmakta olan 6 şahıs “Çember-17” operasyonlarıyla yakalandı. Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: hırsızlıktan 456 şahıs, dolandırıcılıktan 228 şahıs, yağmadan 96 şahıs, adam öldürmeden 30 şahıs, cinsel suçlardan 75 şahıs, narkotik suçlarından 398 şahıs, terörden 19 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 316 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 756 şahıs adalete teslim edildi. İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak : PHA