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Olay 13 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşti. Narkotik ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda S.E.'nin uyuşturucu madde satın aldığı, kabul ettiği veya bulundurduğu gerekçesiyle şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şahıstan 8,64 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, S.E. isimli bir şahıstan 8,64 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

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