Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, beraberinde ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçede ziyarete açılan müzeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında müzede sergilenen ve Çanakkale Savaşları'nın ruhunu yansıtan materyalleri inceleyen Kaymakam Soysal, öğrencilere tarih bilincinin önemine vurgu yaptı. Soysal, ecdadın aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Soysal, milli ve manevi değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise müzenin ziyaret saatlerinin 09.00-17.00 arasında olduğu belirtilerek, 'Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı ve tarihi yolculuğa davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

