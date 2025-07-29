Bursa’da yüzlerce hektarlık ormanlık alanın kül olmasına neden olan yangınla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Yangının çıkış nedeni üzerinde yoğunlaşan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır.”



Yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında tutuklanan şüpheli şahsın geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle adli sicilinde kayıt bulunduğuna dikkat çekerek, soruşturmanın bu yönde de derinleştirildiğini belirtti.



“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘Kasten Orman Yakma’ suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir.” dedi.



Yangında yüzlerce hektar alan zarar gördü

Geçtiğimiz hafta Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki çok sayıda ormanlık alanın yok olmasına neden olmuştu. Yangına ilişkin olarak ilk belirlemelerde sabotaj ihtimali üzerinde durulmuş, bu kapsamda başlatılan adli soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da yangınların kasıt içerdiğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarının %96’sının insan kaynaklı olduğunu, az da olsa sabotaj ve kasıt unsurlarının bulunduğunu ifade etmişti. Erdoğan, yangınlarla ilgili olarak bugüne kadar 149 kişinin gözaltına alındığını, 38’inin ise tutuklandığını belirtmişti.



Orman yangınlarına yönelik adli süreçler hızlandırıldı

Adalet Bakanlığı, iklim krizinin etkisiyle artan orman yangınlarında sabotaj ihtimallerine karşı adli süreçleri hızla devreye alıyor. ‘Kasten orman yakma’ suçu, Türk Ceza Kanunu’nda ağır yaptırımlarla cezalandırılıyor. Suçun örgütlü biçimde işlenmesi halinde cezalar daha da artırılabiliyor.



Bursa’daki yangın soruşturmasında tutuklanan şahsın geçmiş bağlantıları da değerlendirildiğinde, kamuoyunun dikkatle izlediği davanın önemli bir emsal oluşturabileceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA