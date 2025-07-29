İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla kırmızı bültenle aranan ve ağır suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 9 şahsın yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, uluslararası işbirlikleri ve istihbarat koordinasyonu ile gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:



“Kırmızı bültenle aradığımız 8, ulusal seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 416 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.”



Kırmızı bültenle arananlar ağır suçlardan iade edildi

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yakalanan ve Türkiye’ye iadesi sağlanan şahıslar ve haklarındaki suçlamalar şöyle:



A.A.: ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından aranan ve ‘Daltonlar’ organize suç örgütü üyesi olan A.A., Gürcistan’da yakalandı.



Y.D.: ‘Yağma’ ve ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağma’ suçlarından aranan şahıs, İspanya’da yakalandı.



A.K.: ‘İş yerinde geceleyin silahla yağma’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranıyordu. Azerbaycan’da yakalandı.



D.D.: ‘Kasten öldürme’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından aranan şahıs Karadağ’da yakalandı.



T.Ö.: ‘Kasten öldürme’ suçundan aranan ve ‘Demirözler’ organize suç örgütü üyesi olan T.Ö., Gürcistan’da yakalandı.



B.G.: ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.



E.K.: ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından aranan şahıs, Gürcistan’da yakalandı.



M.Ö.: ‘Dolandırıcılık’, ‘taksirle ölüme neden olma’, ‘imar kirliliğine neden olma’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından aranan şahıs Gürcistan’da yakalandı.



S.A.U.: ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan ulusal seviyede aranan şahıs Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.



Uluslararası operasyonlar: Gürcistan 6, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan iadeler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yakalanan şahısların bulundukları ülkelerde, ilgili yerel kolluk kuvvetlerinin desteği ve Türkiye’nin diplomatik temaslarıyla başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Gürcistan'dan 6, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ’dan da birer suçlunun iadesi sağlandı.



Interpol, istihbarat, KOM ve siber ekipleri görevdeydi

Operasyonların arka planında İçişleri Bakanlığı’na bağlı birçok birimin koordineli çalıştığı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat ve KOM Başkanlıklarımızı, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.”



Yerlikaya: ‘Kimse bizden kaçamayacak’

İçişleri Bakanı Yerlikaya, organize suç örgütü üyeleri ve ağır suçlulara karşı yürütülen uluslararası mücadelede Türkiye’nin kararlılığını yineledi. Açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.”

Kaynak : PHA