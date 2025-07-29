Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunu yakından ilgilendiren güncel konulara dair detaylı değerlendirmelerde bulundu.



ORMAN YANGINLARI: İNSAN KAYNAKLI YANGINLAR, SABOTAJ ŞÜPHESİ VE TUTUKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de son dönemde artan orman yangınlarına dair kapsamlı bilgiler paylaşarak, yangınların büyük oranda insan kaynaklı olduğunu söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



“Tarihimizin en güçlü hava ve kara filosuyla yılbaşından bu yana 4 bin 247 yangınla mücadele ettik. Bunlardan 3 bin 102’si sadece 1 Haziran’dan itibaren meydana geldi. Şu anda sadece iki yangın devam ediyor. Diğerlerinin tamamı kontrol altına alınmıştır.”



Erdoğan, yangınların yüzde 96’sının insan kaynaklı olduğunu belirterek, sigara izmariti, piknik ateşi, cam şişeler ve anız yakma gibi ihmallerin bu felaketlerin başlıca sebepleri olduğunu dile getirdi. Açıklamasında şu bilgileri paylaştı:



“Çok az da olsa sabotaj ve kasıtlı çıkarılan yangınlar da var. 149 şüpheli gözaltına alındı, 38 kişi tutuklandı, 61 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.”



Bursa’daki yangının faili olarak, daha önce FETÖ ile bağlantısı nedeniyle işlem yapılmış bir kişinin gözaltına alındığını açıklayan Erdoğan, sabotaj şüphesiyle yürütülen soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.



YEŞİL VATAN MÜDAFAASI: YENİ TEDBİRLER, TEKNOLOJİK YATIRIMLAR VE GÖNÜLLÜ KATILIM

Erdoğan, iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde artan yangınların Türkiye’yi de etkilediğini belirterek, 2025’in ilk altı ayının son beş yılın en kurak dönemi olduğunu, bazı bölgelerde 50 dereceyi aşan sıcaklıkların kaydedildiğini söyledi. Bu doğrultuda alınan önlemleri şöyle sıraladı:



Yangınlara müdahalede kullanılan hava ve kara filosu güçlendirildi: 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracı görev yapıyor.



25 bin yangın personeli ve 132 bin gönüllü teyakkuz halinde çalışıyor.



14 İHA ve 776 gözetleme kulesi ile ormanlar 24 saat takip ediliyor.



4.796 yangın göleti ve havuzu oluşturuldu.



Havadan su atma kapasitesi 73 tondan 438 tona çıkarıldı.



Yangına ilk müdahale süresi 10-11 dakikaya kadar indirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda insansız hava aracı (İHA) kullanan iki ülkeden biri olduğunu da hatırlatarak, yangın yönetim uçağı “Otağ” projesinin bu konudaki hassasiyetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.



AFAD 51 İLDE YANGINLA MÜCADELEDE YETKİLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediyeleri dışında kalan 51 ilde itfaiye hizmetlerinin artık AFAD üzerinden örgütleneceğini duyurdu:



“Bundan böyle büyükşehir dışındaki 51 ilimizde yangın müdahalesi AFAD tarafından yürütülecek. Su tankerlerinden traktörlere kadar tüm planlama AFAD’ın kontrolünde olacak. Bu sayede tüm illerimizde yangın ve afet koordinasyonu en üst seviyeye çıkarılacak.”



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: ‘BU FIRSAT KAÇIRILMAMALI’

Açıklamasında “Terörsüz Türkiye” başlığını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm siyasi partilere iş birliği çağrısı yaptı. Sürecin siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, özellikle ana muhalefet partisine seslenerek şu ifadeleri kullandı:



“Ana muhalefet partisi için bu süreç, geçmişteki hatalarını telafi etmek adına bulunmaz bir fırsattır. Türkiye’nin terör prangasından kurtulma mücadelesi kısır çekişmelere kurban edilmemelidir. Bu meseleyi millet affetmez.”



Geçtiğimiz hafta MİT Başkanı’nın TBMM’deki ziyaretlerine değinen Erdoğan, bu temasların sürece katkı sağlayacağını ve Meclis Başkanı’nın yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.



SAVUNMA SANAYİ VE İDEF 2025: YENİ REKORLAR, İHRACAT ODAKLI ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2025’e ilişkin de bilgi verdi. Fuara 103 ülkeden 231 heyetin ve 980 heyet üyesinin katıldığını, 907 yerli ve 584 yabancı firma tarafından 5 bine yakın ürünün sergilendiğini belirtti.



“270 imza töreni gerçekleştirildi. Bu imzaların yüzde 65’i ihracat odaklıydı. 1100’den fazla ürün ilk kez fuarda tanıtıldı. Bu gelişmeler savunma sanayimizin geldiği noktayı gösteriyor.”



Erdoğan, savunma sanayi alanındaki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ve yüzde 80’in üzerindeki yerlilik oranının daha da artırılacağını vurguladı.



DIŞ POLİTİKA VE BARIŞ GİRİŞİMLERİ: ‘BARIŞ MASASI YENİDEN TÜRKİYE’DE KURULACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin yürüttüğü barış diplomasisine de değinerek, müzakere masasına tekrar ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti:



“16 Mayıs’taki ilk tur müzakereler sonrası bin esir değişimi, 2 Haziran’daki ikinci turun ardından 7 bin 60 Ukraynalı askerin naaşı ile 97 Rus askerin cenazesi teslim edildi. Üçüncü turda 1200 kişinin daha takası kararlaştırıldı. Uzak olmayan bir tarihte barış masasının da yine Türkiye’de kurulacağına inanıyoruz.”



EKONOMİ VE KALKINMA: ‘BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’YE YAKINIZ’

Erdoğan, Türkiye’nin birçok alanda kalkınma sürecini sürdürdüğünü ve büyük hedeflerine her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi. Otoyollar, havaalanları, hastaneler ve üniversiteler gibi altyapı yatırımlarının sürdüğünü belirten Erdoğan:



“Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Milletimizin beklentilerine karşılık verecek projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.”



MİLLETİN DUASIYLA, BİRLİKTE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının sonunda, yangınlarla mücadelede ve Terörsüz Türkiye sürecinde milletin desteğinin önemine vurgu yaparak sözlerini tamamladı:



“Bu mücadeleyi milletimiz olmadan kazanamayız. Bu savaşta 86 milyonun desteğini ve gayretini bekliyoruz. Bir olacağız, iri, diri olacağız. Nifak tüccarlarının oyunlarına asla gelmeyeceğiz.”

Kaynak : PHA