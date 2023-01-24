Karne günü kasapta muhabirin mikrofon uzattığı çocuğun annesinin kendisine karne hediyesi olarak et alan annenin seçimi olacak!...

Yoksulluğun pençesine fazla dayanamayıp iki çocuğunu yan odada hayata terk ederek kendini asan annenin seçimi olacak.

Isparta’daki elektrik kesintisi sırasında 2,5 yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışan, iktidardakilere ve yetkililere hakkını helal etmediğini söyleyen Sevinç Özdemir Saraç'ın seçimi olacak.

Adıyaman'da onbinlerce ailenin ekmek parası olan tütünün seçimi olacak.

Samsat ilçesine bağlı Uzuntepe köyünün yıllardır kuyudan içtiği sağlıksız suyun seçimi olacak.

Şanlıurfa adliyesi önünde adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar'ın, seçimi olacak.

Amasra'daki maden kazasında göz göre göre 41 madencimizin yaşamını kaybettiği dramın seçim olacak.

Hergün sokak ortasında şiddet gören, öldürülen kadınların seçimi olacak.

Tunceli'de 750 gündür kaybolan, bir türlü bulunamayan Gülistan Doku'nun seçimi olacak.

Çocuklarına, Çöp konteynerlarında yiyecek bir şey var mı diye, kimse tanımasın diyen yüzünü kapatan kadınların seçimi olacak.

Bu ülkenin sokaklarında üniversiteyi bitirip işsiz gezen yüzbinlerce gencin seçimi olacak.

Yurdun dört bir köşesinde insanca bir yaşamı arzulayanların, Hâk, Hukuk Adalet isteyenlerin seçimi olacak.

Dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden yaşam tarzından dolayı ayrıştırılanların seçimi olacak.

Emeklinin, işçinin, esnafın, çiftçinin zor şartlarda hayatta kalma mücadelesinin seçimi olacak.

Ucuz ekmek kuyruğu, et kuyruğu, TMO önünde yağ kuyruğu, akaryakıt kuyruğunda bekleyenlerin seçimi olacak.

Adıyaman'da Sincik'te, Gerger'de, Samsat'ta, Kahta'da, Gölbaşı'da, Tut'da, Besni'de , Çelikhan"da vatandaşın, esnafın, işsizin, emeklinin, köylünün sorunlarını dinleyen, kadınların yoksulluğun, çaresizliği karşısında gözyaşlarını tutamayan Fatma Ulubey'in seçimi olacak.

Bu seçim Ankara'dan İstanbul'a 445 km yürüyerek Hak, Hukuk, Adalet diyen CHP Genel Başkanı Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 85 milyon vatandaşımıza herkesin karnının doyduğu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği ne ezen, ne ezilen hakça bir düzeni kuracağı seçim olacak.

Bu seçim;

#14Mayıs 2023'ün Demokrasinin Zafer Günü olacağına inananların seçimi olacak.

23.01.2023

Fatma Ulubey