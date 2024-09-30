Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Bilim Ödülleri programına Türkiye’den ve Dünya’dan ünlü bilim insanları katılacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek, ‘bilimde öncü ülke’ hedefine ulaşmak için önemli bir köşe taşı daha yerine konuyor, Türkiye’nin merkez olduğu bir Türk medeniyeti; huzurun adresi, kardeşlik ve dostluğun güvencesi, bölge ve dünya istikrarının yegane seçeneği oluyor.

Türk kültür ve medeniyeti kaygısı olan, erdem ve ahlakı ile ahlaklanan bilim insanları bir araya geliyor, yepyeni bir hedef birlikteliği geliştiriyor. Türk Dünyasının bilim adamlarının başarıları bilim tarihine yön veren ünlü Türk bilim insanları adına ödüller ile taçlandırılıyor.

Birlik Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu: Daha önce de Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, 3 gün süren ve 10 farklı ülkeden 50’ye yakın üniversiteden 100 civarında akademisyenbin katıldığı Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar kongresi düzenleyen Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa’da yeni bir uluslararası organizasyona imza atıyor. Bursa’ya değer katmaya devam ediyoruz.

Düzenleme Kurulu Başkanı ve Birlik Genel Sektreteri Cemal Akkuş: Bursa Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak ödül töreni ile 29 farklı alanda ödül, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da sahiplerini bulacak. Bu ödüller ile “Geçmişe Saygı, Geleceğe İham” teması ile gelecek nesilleri,n bilim alanında özgüvenini artıracağız.

Alanında çığır açmış, akademik literature önemli katkılarda bulunmuş, çok önemli projeler gerçekleştirmiş bilim insanlarımızın her yıl farklı bir üniversite ev sahipliğinde ödüllendirileceği, genç nesillere örnek teşkil edecek, ışık tutacak, yol gösterecek değerlerimizin kamuoyu önüne taktim edileceği programın ilki Bursa’da gerçekleşecek.

Piri Reis Denizcilik Ödülünden El Cezeri Robotik Ödülüne, Harizmi Matematik Ödülünden Cengiz Aytmatov Edebiyat Ödülüne farklı bilim dallarında ödüllerin verileceği geceye ABD Harward Üniversitesi’nden, Kaliforniya Üniversitesi’ne, Kosova Piriştina Üniversitesi’nden Bakü Devlet Üniversitesi’ne, İTÜ’den Hacettepe Üniversitesi’ne dünyaca ünlü üniversitelerde görev yapan Türk Bilim insanları katılacak.

Alanının en iyisi bilim insanları aynı gün, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liseli öğrencilerle buluşacak.