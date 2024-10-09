Türkiye’de yaşanan kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olayları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu cinayetlerin ardından kendisini tedirgin hisseden kadınlar ve kız çocuk ebeveynleri, biber gazına yöneldi. Artan taleple beraber fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Kadın cinayetleri ve taciz haberlerinin ardı arkası kesilmezken kadınlar ve genç kız ebeveynleri elektroşok ve biber gazı gibi ürünlere yöneldi. Son 3 günde birçok farklı platformda satışa sunulan fenerli ve telefon şeklindeki elektroşok ile biber gazı ürünleri tükendi. Satıcılar stokta kalan ürünlere ise fahiş zamlar yaptı.

160 LİRADAN 500 LİRAYA…

Biber gazı fiyatları 80 ila 160 lira arasında değişiklik gösterirken son zamanlarda artan taleple birlikte fırsatçıların, bu fiyatı 560 liraya kadar çıkardığı görüldü. Kadın cinayetlerinin ve taciz vakalarının böylesine arttığı bu günlerde biber gazı ve kadınların kendilerini korumalarına yönelik diğer ürünlere yapılan fahiş zamlar pes dedirtti. Yapılan zamlar akıllara, pandemi döneminde maskelere fahiş fiyat uygulayan fırsatçıları getirdi.

FIRSATÇILARA TEPKİLER YAĞIYOR

Herkes Duysun muhabirine konuşan bir kadın vatandaş, “Toplumsal duyarlılığımız hiç yok. 500 lira bir biber gazına verilir mi? Fiyatların bu olaylardan sonra daha da düşmesi gerekiyor hatta her kadına ücretsiz verilmesi gerekiyor. Kendimizi nasıl koruyacağız bilmiyorum. Kötü bir olayla karşı karşıya kalırsam çantayla vururum artık. ” diyerek artan fiyatlara tepki gösterdi.