Törende günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yapan CHP Besni Gençlik Kolları Başkanı Turhan Örs, Cumhuriyet’in Türkiye için taşıdığı değeri anlattı.

“Cumhuriyet, Bağımsızlık Azmimizin Eseridir”

Kalabalığa hitap eden Örs, Cumhuriyetin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlık için gösterdiği kararlılığın simgesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün burada Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamak için toplandık. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık azmiyle yoğrulmuş cesaretinin ve inancının eseridir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye olan kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.”

“Cumhuriyet Mirasının Bekçisiyiz”

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak bu mirasın bekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Örs, şunları ekledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini koruma gayesindedir. Laiklik, sosyal adalet, insan hakları gibi evrensel değerleri yaşatmak ve halkımızın aydınlık geleceğini kurmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak ve demokrasimizi güçlendirmek bizim en temel hedeflerimizdendir.”

“Atatürk İlkelerinden Vazgeçmeyeceğiz”

Örs, konuşmasında Cumhuriyet Bayramı’nın önemine vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatma ve bağımsızlığımızı koruma mücadelesini sürdüreceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygılarını sunan Örs, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitleri minnetle andıklarını ifade etti.

Tören, CHP’liler ve Besni halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde sona ererken, Örs’ün “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” sözleriyle Cumhuriyetin 101. yılına olan bağlılık bir kez daha gözler önüne serildi.

Kaynak : PHA