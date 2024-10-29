"Tören Vali Dr. Osman Varol’un Tebrikat Kabulü ile Başladı"

Kutlamalar, Vali Dr. Osman Varol’un makamında gerçekleşen tebrikat töreniyle başladı. Ardından, Vali Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, tören alanında protokol üyeleri, öğrenci grupları ve vatandaşları selamladı. Resmi törenin başlamasıyla Adıyaman halkı, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

"Öğrencilerden Marşlar ve Gösteriler"

Kutlamalar çerçevesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hazırladığı marşlar ve dans gösterileri izleyicilere sunuldu. Halk oyunları ekibinin sergilediği performans ise izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından bayrak ve flama ekiplerinin öncülüğünde öğrenciler, sporcular ve kamu kurum personelinin katıldığı geçit töreni gerçekleştirildi.

"Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilere Ödüller Verildi"

Törende, daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Öğrencilerin başarılarını gururla kutlayan protokol üyeleri, Cumhuriyet’in çocuklara ve gençlere verdiği önemi vurguladı.

"Başkan Tutdere’ye Sevgi Seli"

Törenin ardından, törene katılan aileler ve çocuklar Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Başkan Tutdere’ye gösterilen yoğun ilgi ve samimi anlar dikkat çekerken, Başkan Tutdere de Cumhuriyet coşkusunu paylaşan vatandaşlarla sohbet etti.

Adıyaman’da, birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımıyla daha da anlam kazandı. Törenler, Cumhuriyet’e olan bağlılığı bir kez daha gösterirken Adıyaman’da Cumhuriyet coşkusu gün boyu devam etti.

Kaynak : PHA