Güvenlik endişesiyle Adıyaman K6 Konteyner Kenti’ndeki ablasının yanına yerleşen Okan, burada da kocasının tehditlerinden kaçamadı. Çareyi yetkililere başvurmakta bulan Okan, AFAD’dan beklediği desteği göremeyince, kendisinden “Çarşamba gününe kadar konteyneri boşalt” talimatı verilmesiyle daha da büyük bir çıkmazın içine düştü.

"Şiddet Döngüsü Konteyner Kente Kadar Ulaştı: Korunma Talepleri Cevapsız Kaldı"

Yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Okan, geçtiğimiz Cuma günü kocasının konteyner kapısını kırarak içeri zorla girdiğini ve bıçakla kendisine saldırdığını ifade etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesine rağmen kocasının serbest bırakılması, Okan’ın güvenlik endişelerini daha da derinleştirdi. Okan, Kahta'da sürekli şiddete maruz kaldığını ve aynı nedenlerle Adıyaman merkeze sığındığını, ancak burada da kocası tarafından takip edilip tehdit edilmeye devam ettiğini belirtti.

“Kahta’da beni dört yerimden bıçakladı. Kaçıp Adıyaman’a geldim, ablamın konteynerine sığındım ama yine peşimi bırakmadı. Ablam bile korkudan yanımda kalamıyor, başka bir yerde yaşamak zorunda kaldı,” diyen Okan, yaşadığı tehditler karşısında yetkililerin kendisine güvenli bir barınma sağlamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Çaresiz Anne: “Çocuklarımla Sokakta mı Kalayım?”

İki çocuk annesi olan Kader Okan, geçimini hurda toplayarak sağlıyor ve başka bir geliri bulunmuyor. Tüm bu yaşadığı tehditler karşısında yetkililerden destek beklediğini dile getiren Okan, AFAD tarafından kendisine "Konteynerde hak sahibi değilsin, boşaltman gerekiyor" denilmesi üzerine sokakta kalma korkusuyla karşı karşıya kaldığını belirtti. Okan, can güvenliği sağlanmadan Kahta’ya geri dönmeye zorlanmasının hayatını daha da tehlikeye attığını ifade etti.

"Elimde bir sürü darp raporu, uzaklaştırma kararı var, ama eşim hala dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Çocuklarımla sokakta kalmayayım diye buraya sığındım. Çaresizim, lütfen bize yardım edin,” dedi.

“Kadın Sığınma Evi de Çözüm Değil”: Bir Anne Çıkış Yolu Arıyor

Kader Okan, daha önce kadın sığınma evinde altı ay kaldığını ancak iki çocuğuyla burada uzun süre kalmanın kendisi için zor olduğunu belirtti. Okan, çocuklarıyla daha güvenli ve kalıcı bir ortamda yaşamak istediğini ifade ederek, sığınma evinde kalmaktansa kendisine uygun bir barınma desteği sağlanmasını talep ediyor.

"Kadın sığınma evinde kaldım, ama orada uzun süre kalmak çok zor. Çocuklarım ve ben normal bir hayat sürmek istiyoruz, sadece güvenli bir yer. Bize yardım etsinler,” diye konuştu.

Okan’ın Yetkililere Seslenişi: “Bir Kadın Cinayeti Daha Yaşanmasın”

Kader Okan, sesinin duyulması için çaresizlik içinde gazetecilere başvurduğunu ve yaşadığı bu zor süreçte yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunarak, başına bir şey gelmeden önce güvenli bir barınma sağlanmasını ve kendisini tehdit eden kocasına karşı daha etkin önlemler alınmasını istediğini belirten Okan, çocuklarının yetim kalmaması için yardım çağrısını yineledi.

"Her şey elimde; darp raporlarım, uzaklaştırma kararlarım… Ama yine de tehdit ediliyorum. Bir kadın cinayeti daha yaşanmasın, sesimi duyun, çocuklarım annesiz kalmasın,” diyerek sözlerini tamamladı.

Kader Okan’ın yaşadığı bu zorlu süreç, Türkiye’de kadınların maruz kaldığı şiddet karşısında alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekiyor. Kader Okan, iki çocuğuyla birlikte güvenli bir ortamda yaşama mücadelesi verirken, yetkililerin bu konuda harekete geçmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA