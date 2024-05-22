Besni Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2024 yılı için “Tam Saha Futbol Turnuvası” düzenleyeceğini açıkladı.

Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda turnuvaya genel katılım şartları belirtilirken turnuvada TFF statüsünde kuraların geçerli olacağı belirtildi.

Besni İlçe Stadında oynanacak turnuvalarda takımlar en fazla 18 oyuncu, 1 idareci ve 1 antrenör bulundurabilecek. Besni nüfusuna kayıtlı olanların katılım sağlayabileceği turnuva da grup müsabakaları tek devreli lig usulüne göre oynatılacak. Diğer turlar ise eleme sistemine göre oynatılacak. Müsabakalar TFF Adıyaman İl Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler tarafından yönetilecek. 21 Mayıs – 7 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınacak olan turnuvanın başlama tarihi ilerleyen günlerde kaymakamlık tarafından duyurulacak.

Kaynak : PHA