Büyük Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif, ölümünün 22. yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun seslendirdiği Mahzuni türküleri ile Mersin’de anıldı. Türküseverler ve Mahzuni dostları, duygu yüklü türkülerle unutulmaz anlar yaşadı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile Aşık Mahzuni Şerif’in kızı Şeyda Mahzuni ve Mahzuni dostları dinledi.

Mahzuni dostlarından konsere yoğun ilgi

Salonu hınca hınç dolduran Mahzuni dostları, Aşıklık geleneğinin ülkemizdeki önemli temsilcilerinden olan ve türküleriyle haksızlığa baş kaldıran Aşık Mahzuni Şerif’i andı. ‘Asrın Pir Sultanı’ Aşık Mahzuni Şerif’in türküleri; Şef Erdal Koşar yönetiminde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu solistlerinden Özge Çabuk, Çiğdem Akdoğan ve Zeynep Özel Gündüz ile koro tarafından seslendirildi. Ömrüne sayısız ölümsüz eser sığdıran Aşık Mahzuni Şerif, türküleri ile gönüllerde yaşamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Salonu dolduran Mahzuni sevdalıları türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, her türküye eşlik eden dinleyicilerle birlikte adeta büyük bir koro oluşturuldu.

Büyük Halk Ozanı’nın sevilen türküleri hep bir ağızdan seslendirildi

Anma konserinde Mahzuni’nin sevilen türkülerinden; ‘Dargın Mahkum’, ‘Dokunma Keyfine Yalan Dünyanın’, ‘Ararlar Beni’, ‘Gözlerin’, ‘Han Sarhoş Hancı Sarhoş’, ‘Gam Yeme Gönül Gam Yeme’, ‘Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş’, ‘Boşu Boşuna’, ‘Merdo’, ‘Boşumuş’, ‘Dağlar Duman Böyle’, ‘Yalancısın İnanamam’, ‘İşte Gidiyorum Çeşm’i Siyahım’, ‘Yuh Yuh’ , ‘Zalım’ ve ‘Dom Dom Kurşunu’ seslendirildi.

Konser sonunda ise; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında bulunulması dolayısıyla, Mahzuni’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemini anlattığı ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsü seslendirildi. Dinleyiciler türküye hep bir ağızdan, ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik etti.

Özdülger: Ne kadar şanslıyız ki, Âşık Mahzuni gibi büyük bir değerimiz var

Konsere katılan tüm konuklara teşekkürlerini ileten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Ne kadar şanslıyız ki Âşık Mahzuni Şerif gibi büyük bir değerimiz var. O’nun güzel eserleriyle ihya olduk, ama yine ne kadar şanslıyız ki böyle muhteşem bir orkestra var. Bütün orkestra sanatçısı ve solist arkadaşlarımın sesine sağlık ve elbette ki çok kıymetli şefimiz Erdal Koşar’a teşekkür ediyor, bu güzel eserleri düzenlemesini de yaptığı için ayrıca kutluyorum” dedi. Böyle bir anma etkinliği gerçekleştirmekten dolayı oldukça gururlu ve mutlu olduklarını belirten Özdülger, “Bu mutluluğu sizlerle paylaştığım için de, sizlere sevgilerimi sunmak istiyorum. Sanatla kalın, bizimle kalın ve orkestralarımız ile konserlerimizi takip edin” ifadelerine yer verdi.

Şef Koşar: “ ‘Asrın Pir Sultani’ Mahzuni Baba’yı türkülerimizle andık”

Şef Erdal Koşar, konserde ‘Asrın Pir Sultanı’ Mahzuni Baba’yı türküleriyle andıklarından söz ederek, güzel bir repertuar ile seyircinin karşısına çıktıklarından bahsetti. Koşar, “Mahzuni Baba o kadar güzel eserler bırakmış ki, hangilerini seçip seyircilerimize sunacağımızı şaşırdık. Hepsi birbirinden güzel ve derin duygular içeren, halka mal olmuş türküleri seçmekte gerçekten zorlandık, ama halkımız bundan gayet memnun kaldı. Güzel bir konseri geride bıraktık” dedi. Konser ile sadece Mahzuni Baba’yı değil, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası içerisinde olunmasından dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de andıklarından söz eden Koşar, “Mahzuni Baba’nın Mustafa Kemal Atatürk’e yazmış olduğu ‘Sarı Saçlım Mavi Gözlüm’ türküsüyle konserimizi sonlandırdık. Seyircilerimiz gayet coşkulu bir şekilde bize katıldılar. Başkanımız Vahap Seçer başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Şeyda Mahzuni: “Mahzuni’yi bilmek, eserlerini dinlemektir”

Aşık Mahzuni Şerif’in kızı Şeyda Mahzuni de, “Bu platformda sizlerle olmak, hakikaten çok onur verici. Duygular yoğunlaşınca, kelimeler dilimizde tıkanıyor. Bugün Mahzuni Şerif’in, sevgili babamın Hakka yürüyüşünün 22. yıldönümünde, bütün Mahzuni severlerle olmak beni hakikaten çok duygulandırdı” dedi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Mahzuni Şerif’in; emeğin, acının, hakkın, adaletin, aşkın ve sevdanın direnişli sesi olduğunu sözlerine ekleyen Şeyda Mahzuni, “Mahzuni Şerif Hakka yürüdüğü yıl henüz doğmamış bir çocuk, bugün Mahzuni Şerif türküleri söyleyebiliyorsa, Mahzuni Şerif ölmedi. Mahzuni Şerif’in en çok dileği; ülkesi ve tüm dünya halkları adına aydınlık, refah ve adalet içinde bir yaşamdı. Bunun mücadelesi uğruna çok bedeller ödedi, ama iyi ki de ödedi ve ‘Bir Mahzuni Şerif oldum’ dedi. Mahzuni’yi bilmek, eserlerini dinlemektir. Mahzuni Şerif son halkaydı. Cismi toprak oldu ama nefesi, sesi bizlerle” dedi. Konser sonunda Şef Erdal Koşar’a çiçeğini Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger takdim ederken; Aşık Mahzuni Şerif in kızı Şeyda Mahzuni’ye çiçeğini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz takdim etti.

Kaynak : PHA