Adıyaman Belediyesi ekipleri Başkan Av. Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla mesai saati gözetmeden Adıyamanlılar için çalışıyor. Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından ağır tonajlı araçların şehre girmesi nedeniyle bozulan yolları yeniden yapıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Petrol Caddesi ile Atatürk Bulvarı birleşim noktasındaki bölgede asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

“Daha modern bir görüntü”

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından zarar gören yolların, asfalt yenileme ve onarım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürüş güvenliğini önceleyerek, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeyi, cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak. Ayrıca 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı ile Malatya yolu bağlantısını sağlayan yaklaşık 2 km uzunluğundaki 6 Şubat Caddesinin ardından Petrol Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın birleşim noktasındaki alt geçitte de asfalt serme çalışmaları gerçekleştirildi.

“Halkımızı tozdan ve bozuk yollardan kurtarmak için çalışıyoruz”

Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve görsel estetiği arttırmak amacıyla sürdürülen çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, kent genelindeki asfalt serim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarak, “Halkımızı tozdan ve bozuk yollardan kurtarmak için belediyemiz imkânlarını zorlayarak, gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlamak.” diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler de Adıyaman Belediyesi’nin şehir içi yol yenileme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışının daha iyi olacağını dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : PHA