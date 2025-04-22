Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan düzenlemeyle toplu taşıma hattının uzunluğu 18 kilometreye çıkartılırken, durak sayısı da 11’e yükseltildi. Yeni hattın, cezaevinde görev yapan kamu personelinin yanı sıra mahkûm yakınlarının da ulaşımını kolaylaştırması hedefleniyor.

Seferler 30 dakikada bir yapılacak

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, cezaevi hattında otobüsler hafta içi her gün sabah saat 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sefer aralıkları ise 30 dakika olarak belirlendi. Yeni güzergâh, Adıyaman kent merkezinden cezaevine ulaşımı hem kolaylaştıracak hem de vatandaşların ulaşım maliyetini azaltacak.

Başkan Tutdere: “Erişilebilir bir ulaşım hedefliyoruz”

Yeni uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, toplu taşıma hizmetlerinde kapsayıcı bir yaklaşımı benimsediklerini ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman’da toplu taşıma hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Cezaevi toplu taşıma hattımız da bu anlayışla, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirildi. Hem cezaevinde çalışan personelin hem de yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlarımızın ulaşımı artık daha kolay olacak. Amacımız, ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve kent genelinde daha etkin, kapsayıcı bir hizmet sunmak. Yeni hattımız Adıyaman halkına hayırlı olsun.”

Başkan Tutdere, belediyeye bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün saha analizleri ve vatandaş geri bildirimleri doğrultusunda yeni hat ve sefer planlamalarını sürdüreceğini belirtti.

Ulaşımda kapsayıcılık vurgusu

Yeni toplu taşıma hattının, kentin gelişmekte olan bölgeleriyle merkezi alanlar arasında entegrasyonu artıracağı belirtiliyor. Belediye yetkilileri, ulaşım hizmetlerinin sadece merkezde değil, kent çeperindeki mahalleler ve kamu kurumlarına da etkin bir şekilde ulaşması için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Adıyaman Belediyesi, geçtiğimiz aylarda üniversite kampüsü ve sağlık merkezlerine yönelik otobüs seferlerinde de benzer erişilebilirlik odaklı projelere imza atmıştı.

Kaynak : PHA