Milletvekili Şan, mesajında TBMM’nin kuruluşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinden biri olduğunu belirterek, bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin büyük bir vizyon ve insan sevgisinin göstergesi olduğunu ifade etti.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 105’inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla kutluyoruz. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız vatanımız, bayrağımız için büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkanlığında 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclis ile tescillenmiştir” diyen Şan, bu tarihin tüm çocuklara bayram olarak hediye edildiğini vurguladı.

“Çocuk Bayramı kutlayan tek ülkeyiz”

Milletvekili Şan, Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan’ın aynı zamanda bir kardeşlik ve insanlık dersi olduğunu belirtti:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Dünya üzerinde çocuk bayramı kutlayan tek ülke olan Türkiye’nin tarihinde insan sevgisini ve kardeşliği hayat felsefesi haline getirdiğinin örneklerinden biridir. Bugün 23 Nisan’ın dünyanın her köşesinden gelen çocukların katılımıyla şenlik havasında kutlanıyor olması da çok anlamlıdır.”

Filistinli çocukların dramına vurgu

Mesajında Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinen Milletvekili Şan, Gazze’de çocukların büyük bir insani krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı:

“Tüm dünya çocuklarına hediye olan bu bayramda, Filistin'deki çocuklar çocuk olmanın mutluluğunu yaşayamamaktadır. Gazze'de bir damla suya, bir lokma ekmeğe muhtaç bırakılan çocuklar öldürülmekte, öksüz ve yetim kalmaktadır. Sözde gelişmiş ülkeler bu tabloya sessiz kalırken, Türk milleti mazlumlara sahip çıkmaya devam etmektedir.”

Şan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki çocuklara umut olma mücadelesini sürdüreceklerini dile getirerek, "Daha adil bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız hep gülsün”

Milletvekili Şan mesajının sonunda ise çocukların barış ve mutluluk içinde büyümesi temennisinde bulundu:

“Amacımız çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünyada yaşamalarını sağlamak. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

Kaynak : PHA