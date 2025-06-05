Yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri, birçok ailenin kurban kesmesini zorlaştırıyor. Kurbanlık fiyatlarının yüksekliği, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturuyor. Bildik bir sorudur, bu bayramda kurban kesiyor musunuz?... Bu soruyu hiç sormam. Çünkü bilirim ki, ya imkanı yoksa, ya alamamışsa çok üzülürüm. Oysa her vatandaş dini vecibesini rahatlıkla yerine getirebilmelidir.

Eskiden bayram sabahları, çocukların heyecanla uyanıp yeni kıyafetlerini giymesi, büyüklerin ellerini öperek harçlıklarını almasıyla başlardı. Kurban Bayramı, sadece dini bir vecibe değil, aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve sevinçlerin paylaşıldığı özel günlerdi. Ancak günümüzde, yaşanan ekonomik sıkıntılar bu güzel gelenekleri gölgelemeye başladı.

Ne yazık ki bu bayrama, milletçe derinleşen ekonomik sıkıntılar, adaletsizlikler ve toplumsal kutuplaşmanın gölgesinde giriyoruz.

Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları, bayram sofralarımızı bile olumsuz etkilemiş,

Emekli torununa harçlık veremiyor, asgari ücretli evine bayram alışverişi yapamıyor. Bu bayramda sevinç değil, yoksulluk paylaşılacak.

Bu durum, sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir değişimin de göstergesi. Bayramların ruhunu yeniden yaşatmak için, dayanışma ve paylaşma kültürünü yeniden canlandırmamız gerekiyor.

Çocuklar artık bayramlıkla değil, yoksullukla büyüyor. Açlık sınırının 25 bin TL’yi, yoksulluk sınırı ise 81 bin TL’yi aşıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Emekliler borçla, asgari ücretliler kıt kanaat yaşıyor. Çocuklar bayramlıkla değil, eksik beslenmeyle ve yoksullukla büyüyor. Her gün şafak operasyonlarıyla, seçilmiş milletin iradesi olan belediye başkanlarına yapılan zulmü neyle açıklayacağız?... Gazetecilerin susturulduğu ve düşünce özgürlüğünün cezalandırıldığı bir süreçten geçildiğini belirterek, yaşananların sadece muhalefeti değil tüm toplumu tehdit ettiğine tanık oluyoruz.

Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu güzel bayramın; milletimizin içindeki umudu büyütmesini diliyor, tüm milletimizin Kurban Bayramını kutluyorum.

#KurbanBayramı